晶片荒短期無解！到2022年中也不見得改善

半導體產業的高階主管說，對於從遊戲玩家到汽車製造商的晶片買家來說，造成價格攀升和生產延遲的晶片荒，短期內沒有解方。

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）財務長柯蕾絲（Colete Kress）周三參加摩根大通年度科技／汽車論壇時做上述表示。其他半導體業主管在其後的一連串簡報中覆述各自晶片公司對於供需何時達到平衡的看法，大部分公司認為要等到2022年中過後，許多人說甚至到那時，情況也不會改善。

輝達與其他委外生產的晶片廠一樣，努力確保要取得足夠的供應以滿足需求。連大公司也躲不過供應瓶頸的衝擊。例如，蘋果說，因為無法取得足夠的元件，上季損失逾60億美元的營收。

對晶圓代工廠之一的格芯（GlobalFoundries）而言，晶片用途激增，加上增產需要時間，意味今年不會有太大的緩解。格芯執行長柯斐德（Tom Caulfield）說：「很難想像未來兩年有不討論供應問題的時刻。我看不出2022年會趨緩。」

安森美半導體公司執行長Hassane El-Khoury告訴線上觀眾，今年將持續供不應求。安森美出產的晶片控制汽車的配電，尤其是電動車。

另一主要汽車晶片供應商亞德諾半導（Analog Devices）財務長Prashanth Mahendra-Rajah則較樂觀，他說日益增加的訂單將吞噬所有供應，直到止於7月的年度第3季。但亞德諾預期第4季才能大幅增產。

所有高階主管都認為市場需求反映顧客的需要。他們說，沒有可能造成庫存過剩、稍後會導致需求崩跌的囤貨跡象。