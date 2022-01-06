國際油價上漲 金價收窄漲幅 鎳價從近十年高位回落

原油價格周三上漲，投資人對OPEC及其盟友能否如願增產持懷疑態度；金價在聯儲會會議紀要發布後收窄漲幅。鎳價從接近十年來的最高收盤價位回落，反映新冠肺炎變異株Omicron迅速傳播損害了工業金屬的需求前景。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

紐約原油期貨上漲1.1％至每桶77.85美元。3月交割布蘭特原油期貨上漲80美分，結算價報每桶80.80美元。

OPEC+周二堅持下個月每日增產40萬桶的計畫，並下調第1季供應過剩的預期。然而，近期歷史顯示，OPEC+增加產量方面的能力嚴重受限；根據彭博調查，12月的日產量增加幅度僅有9萬桶。

Tortoise基金經理人Matt Sallee說：「沙烏地以外，OPEC在增加產量方面面臨挑戰。」該公司管理著大約80億美元能源相關資產。他說：「隨著時間推移，OPEC始終無法實現日增產40萬桶，這可能會嚇壞市場」。

由於一些成員國難以實現產量目標，OPEC+ 2月份實際增加的供應可能低於計畫。 Energy Aspects Ltd.聯合創始人Amrita Sen預計OPEC+下月將增加日產量25萬桶。

美國能源信息管理局周三的報告顯示，上周美國原油庫存減少214萬桶，為連續六周下降，也加重了對供應的疑慮。

金價收窄漲幅

紐約時間下午2:19，現貨金上漲不到0.1%至每英兩1,816.24美元。盤中一度上漲0.8%。

周三公布的聯儲會12月14-15日會議紀錄中，「與會者普遍指出，鑒於他們對經濟，勞動力市場和通貨膨脹的個人看法，可能有必要比之前預期更早、更快的提高利率」。

ADP Research Institute的報告顯示，12月企業就業人數增加80.7萬，為7個月來最高，接近經濟學家預估的兩倍。

紐約商品交易所，2月交割的黃金期貨上漲0.6%，結算價報每英兩1,825.10美元；白銀、白金、鈀金上漲。

鎳價回落

全球範圍內的感染病例都在飆升，導致航班取消，學校和辦公室關閉，醫院不堪重負以及供應鏈受阻。

在西安，嚴格規範人員流動的健康碼系統本周崩潰，使得這個被封鎖的城市情況惡化。中國大陸是世界上仍堅持病例清零政策的少數幾個國家之一，高盛表示中國很可能全年都保持其嚴格的出入境措施。

由於全球政策刺激措施和綠色能源轉型提振了用於生產不鏽鋼和電動汽車電池鎳的需求，鎳價去年連續三年上漲。但金瑞期貨在一份報告中寫道，Omicron蔓延和長期供應增加正在壓制價格。

在供應方面，全球最大的不鏽鋼生產商青山控股集團上個月在印尼的第一條高冰鎳生產線啟動，這項技術突破使得該公司可以利用現有冶煉廠供應大量的高冰鎳；高冰鎳是一種可加工成電池級材料的中間產品。

倫敦時間下午5:51，鎳價下跌2.4％，結算價報每噸20,638美元；鋁價上漲2.9％， 摩根士丹利預測，在2021年最後幾周出現電力相關的供應減少之後，今年供應缺口可能擴大。銅下跌0.7％，鋅和鉛小幅走低。