台積電ADR跌4.8% Fed會議紀錄拖累科技股大跌

台積電ADR重挫4.75%，較台北股票交易溢價7.93%，聯電跌3.2%，皆追隨費半下跌。美國聯準會（Fed）公布的12月會議紀錄，拖累科技股大跌。

Fed會議紀錄顯示，可能不只比預期加快升息，還可能縮減整體資產部位，以抑制高通膨。美國公債殖利率持續上揚。

輝達（Nvidia）、超微（AMD）均跌逾5%；艾斯摩爾（ASML）跌逾4%。

道瓊工業指數大跌392.54點，或1.07%，收報36,407.11點，標普500指數跌92.96點，或1.94%，收報4,700.58點，那斯達克指數重挫522.54點，或3.34%，15.100.17點。費半跌3.2%。

台灣加權股價指數昨天（周二）跌0.14%點，收在18,499.96點，台積電漲0.91%收在650元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 109.32 +0.51 111 -1.51

中華電 CHT 115.56 -0.43 115.5 0.05

台積電 TSM 701.55 -4.75 650 7.93

聯電 UMC 61.51 -3.21 63.10 -2.52

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據