美元走貶 在聯準會會議紀錄發布後收斂跌幅

美元周三下跌，但在聯準會（Fed）公布12月會議紀錄後收復部分失地。會議紀錄顯示，聯準會可能需要更快升息以對抗通膨。

聯準會周三發布的12月14-15日會議紀錄顯示，美國勞動市場「非常吃緊」，可能不僅需要比此前預期的更早升息，還需要縮減整體資產負債表，以遏制高通膨。

美元走弱，今年前兩個交易日已上漲近0.7%，自去年10月底以來上漲逾2%。在ADP公布強於預期的全國就業報告後，美元延續了盤中稍早的下跌勢頭。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至96.171，盤中一度下跌0.4%。歐元上漲0.2%，報1.1311美元。

日圓兌美元微升不到0.1%，報116.06日圓，英鎊兌美元報1.3559美元，升0.2%。

在周三下跌之前，美元自10月底以來已經上漲逾2%，因為市場對聯準會將於今年開始升息的預期越來越高。

會議記錄公布後，聯邦基金利率期貨消化的聯準會在3月會議上升息25個基點的可能性約為80%。

儘管新冠肺炎變異株Omicron迅速蔓延，但投資人越來越認為不太可能擾亂全球經濟，也不太可能讓各國央行採取更激進的行動。研究顯示，該變種導致的住院率低於之前的變種。周一美國報告新增近100萬例新冠感染病例。