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Fed會議紀錄嚇壞投資人...道瓊跌近400點、那指重挫逾500點

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數5日齊跌，Fed會議紀錄顯示，Fed可能不只比預期加快升息，還可能縮減整體資產部位，以抑制高通膨。美國公債殖利率持續上揚。歐新社
美股三大指數5日齊跌，Fed會議紀錄顯示，Fed可能不只比預期加快升息，還可能縮減整體資產部位，以抑制高通膨。美國公債殖利率持續上揚。歐新社

美股三大指數周三（5日）齊跌，美國聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed可能不只比預期加快升息，還可能縮減整體資產部位，以抑制高通膨。美國公債殖利率持續上揚。

道瓊工業指數大跌392.54點，或1.07%，收報36,407.11點，標普500指數跌92.96點，或1.94%，收報4,700.58點，那斯達克指數重挫522.54點，或3.34%，15.100.17點。

蘋果（Apple）和微軟分別大跌2.7%和3.8%。特斯拉大跌5.4%。

費城半導體指數大跌3.2%。輝達（Nvidia）和超微分別大跌5.8%和5.7%，台積電ADR也重挫4.8%。

賣壓全面湧現，標普指數所有類股均收跌，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）升至去年12月21日以來最高。

備受散戶追捧的迷因股AMC和遊戲驛站（GME），5日分別大跌11%和13%，率領許多迷因股下跌。

Fed公布12月會議紀錄，對Fed轉向更鷹派的貨幣政策提供更多細節。決策官員同意加速結束購債計畫，並預估2022年將升息3碼。

CIBC私人財富管理公司投資長Dave Donabedian說：「FOMC會議紀錄清楚顯示，決策官員正討論今年內升息超過3碼，和實施徹底的量化緊縮。」

Fed發布比預期更加鷹派的會議紀錄，帶動美國公債殖利率5日勁升。反映Fed升息預期的2年期和5年期公債殖利率飆升，分別升至2020年3月和2月以來最高。10年期公債殖利率升至1.7%，創去年4月以來最高，30年期公債殖利率也升至逾兩個月來高點。

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，美國12月新增80.7萬人就業，比路透訪調經濟學家的預估值增逾一倍。

Fed 美國 標普

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