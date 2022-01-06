Fed會議紀錄顯示升息可能更早更快 隨後縮表會更快更猛

聯準會（Fed）公布上次開會的會議紀錄顯示，經濟走強和通膨上揚，可能導致升息比先前預期更早、升息步調也更快，有決策官員也支持升息後不久開始縮減資產負債表。

在周三公布的聯準會12月14-15日會議紀錄中，「與會者普遍指出，鑒於他們對經濟，勞動力市場和通貨膨脹的個別看法，可能有必要比之前預期更早，或者更快的調高聯邦資金利率」。

會議紀錄說，「部分與會者也表示，開始調高聯邦資金利率後，或許也合適相對較快展開縮減資產負債表的規模」。

會議紀錄發布後，標普500指數加大跌幅，收盤重挫1.9%，創11月以來最大跌幅。那斯達克綜合指數跌幅擴大至3.3%。10年期美國公債殖利率一度上漲到1.7087%，創4月以來最高水準，隔夜交換合約市場顯示聯準會3月升息25基點的機率高達80%。

去年12月會議結束時，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）宣布，由於通膨風險上揚，將以比11月初會議首次提出的時間表更快結束購債計畫。新的時間表使聯準會有望在3月正式結束購債。

上次會議後發布的點狀圖顯示，聯準會官員一致認為他們需要在今年開始升息，這與9月作出的前一輪預測有所不同，當時點狀圖顯示FOMC對這個問題存在看法分歧。

Renaissance Macro的美國經濟研究部門負責人Neil Dutta認為，12月會議紀錄說明聯準會正在快速滑向3月升息。

他表示，「聯準會有關更早升息的暗示，讓人感覺升息時間可能提前到3月，我預計年底前會宣布縮表」。

根據會議紀錄，在12月中旬，即Omicron還沒有在全美廣泛傳播時，聯準會官員已經認為這種毒株會增添通膨風險。

Omicron影響

會議紀錄指出，住房成本和房租的升高，廣泛的薪資成長以及長期的全球供應鏈瓶頸，導致官員改變對通膨前景的看法。Omicron的出現可能加劇供應鏈問題。

12月中旬開會以後，Omicron在美國迅速蔓延，擾亂了航空旅行和學校教學，餐館和其他商戶也面臨疫情挑戰。

聯準會官員聽取了內部分析人員有關將8.8兆美元資產負債表正常化的討論，上一次升息周期中，聯準會是在升息快兩年後才開始縮表。

會議紀錄說，「相比上一次的經歷，與會者認為，縮表的合適時間可能應該與升息時間更靠近些。」

此外，「有些委員認為，在資產負債表正常化過程中，大幅縮表可能是合適的。」

Inflation Insights的創始人兼總裁Omair Sharif表示，會議紀錄暗示新一輪資產負債表的正常化過程，將比上次縮表更快更猛。