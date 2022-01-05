叫陣特斯拉！電動車廠Lucid計劃今年揮軍歐洲市場
美國電動車廠Lucid 4日宣布，今年將揮軍歐洲市場，因歐洲多國矢言終結汽車對化石燃料的依賴，讓電動車需求激增。
Lucid在推特發文表示，今年將開始拓展歐洲市場，「請密切注意各國的交車資訊」。
截至去年第3季，Lucid豪華電動轎車「Air」的下訂量已增至1.3萬輛，換算成訂單金額約為13億美元，而Lucid 11月中旬公布財報時，該款車型的下訂量已突破1.7萬輛。
Lucid表示，已看準「Air」的龐大需求，正擴大旗下亞利桑那工廠產能，有信心今年「Air」的年產量可達2萬輛。
Lucid執行長羅林森去年10月說，預計2022年在歐洲和中東推出「Air」，2023年在中國大陸上市。
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