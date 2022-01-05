三星電機FC-BGA封裝載板將首度供貨亞馬遜

集微網消息，三星電機FC-BGA封裝載板據稱將首度供貨亞馬遜，後者與英特爾爲三星電機越南FC-BGA工廠的聯合投資者，其正在設計自己的服務器CPU，以追趕該行業的傳統巨頭英特爾。

據TheElec報道，亞馬遜雲服務部門Amazon Web service（AWS）於2015年收購了以色列晶片初創公司Annapurna Labs，後者設計了基於Arm架構的CPU。AWS於2018年推出了自己的服務器處理器Graviton，去年12月推出了Graviton 3。

另一方面，除了爲英特爾的網絡和PC芯片提供FC-BGA外，三星電機自2020年以來還爲蘋果的M1 PC處理器供貨。就在上月，其宣佈計劃斥資8.5億美元在越南建造一座FC-BGA工廠，並計劃擴大其位於韓國釜山的FC-BGA工廠的產能。

目前，三星電機的FC-BGA年銷售額約爲5000億韓元。隨著新產能落地，預計將大大增加其對亞馬遜和英特爾的供應。