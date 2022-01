Sony發表新一代VR頭戴裝置 元宇宙體驗再升級

Sony今(5)日發表新一代虛擬實境(VR)頭戴裝置,取名PSVR2,以及一個專為這個裝置設計的遊戲《Horizon Call of the Mountain》,為元宇宙熱潮增添柴火。

搭配PlayStation VR2的發布,Sony公布升級版的頭戴裝置和VR2感官控制器,強調可以增進使用者的視覺真實度,頭部和眼睛動作能被追蹤,擺動回饋也加強。目標在提供置身元宇宙時,更高度的沈浸感。

《Horizon Call of the Mountain》(暫譯:地平線:山之呼喚)由Sony旗下遊戲公司Guerilla Games開發,製作主管Jan-Bart van Beek在部落格發文指出,「遊戲為推進硬體技術、創新、遊戲體驗而設計。」以成功的角色扮演遊戲《Horizon Zero Dawn》(地平線:期待黎明)為基礎,建構更多新幻境和角色。

路透說,有關新頭戴裝置的外觀、價格和開賣日期,Sony都沒有公布細節。彭博資訊則是點出,長期的晶片短缺和供應鏈打結問題,讓Sony新產品的上市日程與產量規劃,一再變更,形成很大挑戰。