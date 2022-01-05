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Sony發表新一代VR頭戴裝置 元宇宙體驗再升級

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Sony互勳娛樂執行長Jim Ryan在美國消費電子產品大展（CES）上介紹公司新產品。美聯社
Sony互勳娛樂執行長Jim Ryan在美國消費電子產品大展（CES）上介紹公司新產品。美聯社

Sony今（5）日發表新一代虛擬實境（VR）頭戴裝置，取名PSVR2，以及一個專為這個裝置設計的遊戲《Horizon Call of the Mountain》，為元宇宙熱潮增添柴火。

搭配PlayStation VR2的發布，Sony公布升級版的頭戴裝置和VR2感官控制器，強調可以增進使用者的視覺真實度，頭部和眼睛動作能被追蹤，擺動回饋也加強。目標在提供置身元宇宙時，更高度的沈浸感。

《Horizon Call of the Mountain》（暫譯：地平線：山之呼喚）由Sony旗下遊戲公司Guerilla Games開發，製作主管Jan-Bart van Beek在部落格發文指出，「遊戲為推進硬體技術、創新、遊戲體驗而設計。」以成功的角色扮演遊戲《Horizon Zero Dawn》（地平線：期待黎明）為基礎，建構更多新幻境和角色。

路透說，有關新頭戴裝置的外觀、價格和開賣日期，Sony都沒有公布細節。彭博資訊則是點出，長期的晶片短缺和供應鏈打結問題，讓Sony新產品的上市日程與產量規劃，一再變更，形成很大挑戰。

Sony VR

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