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當蘋果市值站上3兆美元 巴菲特持股淨賺逾1,200億美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
蘋果市值3日盤中站上3兆美元，使「股神」巴菲特（圖中）的蘋果持股帳面價值多賺逾1,200億美元。路透
蘋果市值3日盤中站上3兆美元，使「股神」巴菲特（圖中）的蘋果持股帳面價值多賺逾1,200億美元。路透

蘋果市值3日盤中站上3兆美元，使「股神」巴菲特的蘋果持股帳面賺進超過1,200億美元，這個與巴菲特價值投資理念相悖的成長股，反而成為他歷來最輝煌的投資之一。

因大型成長股受壓，蘋果4日收跌1.3%。

巴菲特執掌的巴克夏公司自2016至2018年中持續買進蘋果，持股占蘋果總股數5%，持股成本為360億美元。隨蘋果股價開年大漲，這筆持股的價值到今年初已膨脹至1,600億美元。

投資公司Edward Jones分析師沙那翰說：「這無疑是波克夏過去十年表現的佼佼者。」

除了受惠於蘋果股價大漲，波克夏也持續領取蘋果的高額配息，每年平均領取7.75億美元股息。

根據InsiderScore網站統計，波克夏的蘋果持股占股票投資組合比重達40%。除了指數和指數股票型基金（ ETF ）供應商，波克夏可說是蘋果最大的股東。

巴菲特曾說，蘋果是波克夏第三大的事業，僅次於旗下保險和鐵路事業，也說iPhone是高黏著度的產品，能把消費者持續留在蘋果生態系。

巴菲特去年2月接受CNBC採訪時說：「據我所知，這（蘋果）大概是全球最棒的事業，我認為蘋果不是一檔股票，而是波克夏的第三大事業。」

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