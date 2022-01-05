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高盛：若保值市場持續取代黃金 比特幣有10萬美元潛力

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛集團認為，比特幣在保值市場，有取代黃金投資之勢。路透
高盛集團認為，比特幣在保值市場，有取代黃金投資之勢。路透

高盛集團（Goldman Sachs）說，比特幣漸漸被被數位資產接納後，將繼續在金融投資市場上搶走黃金的市占率，如此一來，將不無可能漲到比特幣人士所號稱 「10萬美元」預測價位。

高盛將黃金和比特幣放在一起，稱之為「價值保存」（store of value）市場。高盛估計經過自由流通調整後的比特幣市值目前略低於7,000億美元一點點，占定義的「價值保存」市場的20%。而黃金可供投資的總價值約在2.6兆美元。

高盛全球匯率與新興市場策略主管Azch Pandl周二（4日）提出的分析報告說，假設未來五年比特幣在「價值保存」市場的占比成長到50%，那麼比特幣的價格就能夠剛好站上10萬美元，複合年化報酬率達17%到18%。

比特幣周二在紐約的交易價格約為4.6萬美元。去年比特幣漲幅約60%，價格在去年11月創下最高紀錄6.9萬美元。

對於今年的主要貨幣匯價展望，高盛的看法是，美國聯準會（Fed）若只是循序漸進升息，美元不會升值，反而會溫和下跌。在G10貨幣中，高盛預測加幣今年表現會最好，澳幣會最差，主要是反映這兩國政府的貨幣政策和原物料商品市場價格。

歐元基本上會走貶，除非歐洲央行利率政策轉為升息。人民幣可望緩慢升值，主要是中國大陸的經常帳順差縮小。

「價值保存」市場的市值。深藍色為私人持有以投資為目的的黃金市值；淺藍色為經過自由流通調整後的比特幣市值。擷自彭博資訊
「價值保存」市場的市值。深藍色為私人持有以投資為目的的黃金市值；淺藍色為經過自由流通調整後的比特幣市值。擷自彭博資訊

比特幣 人民幣 聯準會

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