美科技股終結者又來了…美長債殖利率連二日上漲

美國公債殖利率連續二日上漲，市場漸漸認定聯準會（Fed）會從5月開始至少升息3次，對新冠肺炎變異株Omicron疫情的疑慮也有所緩解。

長天期公債殖利率漲幅最大，交易員歸因於去年年底長達三周的沉寂後，市場連續二日迎接大量公司債的發行。5年期美國公債殖利率一度上漲4個基點至1.395％，達到2020年2月20日以來的最高，但終場僅漲不到1個基點。

10年期和30年期公債殖利率觸及盤中高點，繼周一企業發行110億美元的公司債後，周二又有14家企業發行投資級公司債，規模超過200億美元。

「新債供應量超過市場預期，」 Mischler Financial Group董事總經理Tony Farren表示。雖然通膨率上升和聯準會最近的鷹派轉變給殖利率帶來了上漲壓力，但這些因素對市場來說已非新聞。

10年期公債殖利率漲0.02個百分點至1.65%，達到11月底世衛組織（WHO）宣布Omicron為「高關注變異株」以來最高。

BMO 資本市場策略師 Ian Lyngen 說：「從新增新冠肺炎病例總數和症狀輕微來看，更加深疫情不退但後續變種病毒對經濟破壞力更低的看法。」

30年期公債殖利率一度上漲7.7個基點至2.10％，達到10月25日以來最高，也在同一期間首度超過200日均線。這一走勢似乎受到了一些大宗交易的推動。

2年與10年期公債殖利率之差擴大至90多個基點，5年和30年期殖利率差突破70個基點。兩條曲線均達到一個多月以來的最陡峭水準。

美債周一拋售，推動10年期公債殖利率上漲近12個基點，這是債市自2009年以來最糟糕的開年表現，2年期公債殖利率自2020年3月以來首次突破0.80％。一檔主要公債ETF遭逢逾10億美元的資金外流。

交易員關注焦點可能轉移到聯準會周三公布12月的會議紀錄，聯準會在那一天決定將減碼購債的規模提高一倍，為升息鋪路。聯準會也發布了點狀圖，顯示官員平均預料今年升息3次。