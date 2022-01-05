CES整理包：四大晶片業者發表新品 切入彼此領域廝殺

多家美國大型晶片製造商2022年新年伊始就在美國消費電子產品大展（CES）發表新產品，包括英特爾、輝達、超微和高通都進一步跨入彼此的主要領域，凸顯在許多產業對半導體需求增加之際，晶片業者準備好迎戰激烈競爭。

以營收計仍是全球最大晶片製造商的英特爾（Intel）發表繪圖晶片，希望挑戰輝達和超微在這塊領域的主導地位。輝達（Nvidia）的最新晶片目標是說服更多筆電使用者選擇輝達高度專用的繪圖功能，至於超微（AMD）則推出新的筆電和繪圖處理器，盼繼續擴大搶市。

最大手機晶片業者高通（Qualcomm）則利用其在智慧手機技術方面的強項，強化要在個人電腦（PC）市場占有一席之地的力道。

晶片業者4日在CES一連串的新品發表凸顯出競爭版圖的變動。英特爾痛失晶片製造技術領導地位，顯示出該公司在PC市場面臨競爭同業的強力挑戰。英特爾執行長基辛格擺開攻守兼備之姿，一方面捍衛PC市場，一方面追求在競爭同業最強的業務領域打開銷售。

不過，這場戰役預料將打到2022年之後，多數分析師預測英特爾今年仍難以提高銷售，相較下，分析師看好其他公司營收成長。

以下為各家半導體業者在CES發表新品的重點：

英特爾

英特爾發表第12代Core行動處理器，包括28新款產品，提供最多14核心配置，而且處理速度比前代產品加快多達40%。

重點是，英特爾表示其新的Arc繪圖晶片正開始出貨給宏碁、戴爾與惠普等PC製造業者，將用於即將推出的電競PC產品。

Arc繪圖晶片代表英特爾嘗試切入輝達、超微所主導的高階繪圖晶片市場。愈來愈多筆電正採用AIB獨立顯卡強化電玩和內容創造功能，這對消費者的喜好影響大增。英特爾過去只提供內建於主要處理器上的繪圖運算功能，但產生的真實感影像威力不如專門的顯卡強大。

輝達

輝達以發表針對筆電的新繪圖晶片迎戰，目標要把更高階的電玩電競和人工智慧（AI）功能帶入更輕薄的筆電中。

輝達表示，最新的GeForce RTX 3080 Ti繪圖處理器將搭載於售價2,499美元以上的筆電，要讓功能比多款先前的高階桌機更優。至於安裝有3070 Ti晶片的筆電售價則從1,499美元起。

輝達現在是半導體產業「市值王」，正致力於將其技術拓展至筆電市場。目前多數配有整合型繪圖處理功能的輕薄電腦，通常是內建來自英特爾或超微的中央處理器。

超微

超微執行長蘇姿丰同樣在CES上發表最新的筆電和繪圖處理器，要繼續對英特爾的市場攻城掠地。超微繪圖晶片性能接近輝達的產品，但輝達在用於PC電競的AIB獨立顯卡市場仍具稱霸地位，這類顯卡的售價可超過1,000美元。

超微要以最新的筆電中央處理器Ryzen 6000晶片，維持搶占英特爾市場的動能。以Windows筆電而言，超微產品在去年第3季的市占率以提高至22%。

超微表示，PC製造業者今年計劃在200款不同的筆電上採用其晶片，高於去年的150款，同時宣布與聯想達成為ThinkPad Z的新筆電機款供應晶片的交易，這款高價筆電目標客群為企業用戶，這也是英特爾市占逐漸流失的領域。

高通

在各家大廠大多以線上形式發表新品之際，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）是少數親臨CES會場的高層主管之一。艾蒙談到要把基於智慧手機技術的處理器帶入PC市場的承諾，客戶像是微軟、宏碁和聯想。

艾蒙還談到推動高通進入車用半導體領域，發表能協助汽車自駕的晶片。此舉將讓高通更直接與英特爾自駕車部門Mobileye和輝達競爭，因為輝達也致力於未未來車款打造核心晶片。

另外，艾蒙也宣布正與微軟開發用於擴增實境（AR）眼鏡的客製化晶片，「我們宣布我們正在為下一代、具功率效率、超輕的AR眼鏡開發一款客製化AR驍龍晶片」。