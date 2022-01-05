巴菲特事業夥伴孟格的公司 上季增持阿里巴巴近一倍
「股神」巴菲特的長期事業夥伴孟格（Charlie Munger），除了是波克夏副董事長，也是報紙與軟體公司Daily Journal的董事長。孟格主導的Daily Journal上季增持阿里巴巴股票近一倍，似乎對這個中國大陸網路巨人的前景深具信心。
根據Daily Journal周二（4日）向監管機關申報的文件，截至去年底，公司持有阿里巴巴602,060股，將近是去年9月底持股數302,060股的兩倍。該公司另也投資的富國銀行（Wells Fargo）、美國銀行（BofA），最近兩個季末的持股數則是沒有變動。
至於是否也同樣愛好美國的網路巨人亞馬遜（Amazon）？孟格上個月初表示，比起亞馬遜，他更看好好市多（Costco）。他說：「我預測它（好市多）最終將會成為網際網路裡的大咖。」
孟格去年4月時曾經表示，在公債殖利率偏低的時期，Daily Journal需要投資一些股票，做為等同現金的財務規畫。
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