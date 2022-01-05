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ASML持續關閉德國廠火災影響區域 股價再跌近3％

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
艾司摩爾（ASML）荷蘭總部。 路透
艾司摩爾（ASML）荷蘭總部。 路透

半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）德國廠在火警後，目前持續關閉部分廠區。彭博資訊說，市場擔憂可能會加劇全球晶片短缺。艾司摩爾股價周二（4日）跌幅加深，繼3日下跌0.7%後，再下挫2.9%，收盤報681.3歐元。

艾司摩爾位於德國柏林的這座零件廠，占地3.2萬平方公尺。根據當地消防單位的資訊，火警影響到的區域，大約為其中的200平方公尺（60.5坪）。

艾司摩爾發言人周二（4日）告訴彭博記者，仍然關閉的廠區只限受到火災損傷的區域，廠區其他範圍的作業如常。

柏林廠製造艾司摩爾半導體微影設備中的多種零組件，包括晶圓台、反射鏡模組等極紫外光（EUV）先進製程設備所需的零件。艾司摩爾的EUV設備是市場上實際壟斷的業者，客戶包括台積電（2330）、三星這些高階晶片關鍵製造商。

彭博行業研究分析師Masahiro Wakasugi周二在分析報告中表示，「如果柏林廠火警令ASML出貨量減少10%的話，將暫時降低全球半導體微影設備的供應約8.4%，因為ASML在這個市場的占有率高達84%。」

艾司摩爾到目前為止，並沒有提及關閉區域準備要關多久，也沒有說明是否有其他供應商能夠臨時補足相關零件。公司只表示：「將以幾天的時間，進行徹底調查，然後做出完整評估。」

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