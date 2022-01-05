金價反彈 油價上漲 銅價等多數基本金屬攀升

金價周二反彈，美國ISM製造業指數低於預期，拖累美元回吐漲幅；原油價格上漲，市場對新冠肺炎變異株Omicron衝擊需求的疑慮緩解，全球石油供應料比之前預期更為緊張；銅價和多數基本金屬上漲，因美元回吐漲幅，有跡象顯示需求堅韌。以下是整理自彭博的商品行情：

黃金反彈

黃金現貨周二上漲0.7%，報每英兩1814.6美元。白銀現貨上漲0.7%，報23.053美元。

COMEX黃金期貨上漲0.8%，報1814.6美元；白銀期貨漲1.1%，白金期貨和鈀金期貨各漲1.8%。

美元指數回吐漲幅，增強了黃金的吸引力。美國供應管理學會(ISM)12月製造業指數跌至58.7，創2021年1月以來的最低價位。

TD Securities的商品策略全球主管Bart Melek表示，黃金周一跌破 50日移動均線，不過新冠疫情的不確定性可能預示貨幣政策將繼續寬鬆，給黃金帶來支撐。黑石集團（Blackstone Group）Byron Wien和Joe Zidle預測，金價今年可能上漲20%，創下歷史新高。

油價上漲

紐約原油期貨上漲1.2％，布蘭特原油期貨自11月末以來首次結算價報每桶80美元。

OPEC+維持小幅增產計畫。基準西德州中級原油（WTI）達到11月26日以來最高價位。

鑒於石油需求經得起Omicron疫情的衝擊，OPEC+周二批准2月日產量增加40萬桶。該組織分析師周一下調了對第1季供應過剩的預期，預計其他產油國的供應成長將放緩。

Oanda的美洲高級市場分析師Ed Moya表示，「由於OPEC+顯示出對全球原油需求前景只受到有限打擊抱有信心，油價開始一路上漲，此外，俄烏緊張局勢等地緣政治風險，漫長的伊朗核協議談判也支持油價走高」。

Oanda的Moya表示，除非風險偏好惡化或股市下跌，否則布倫特應該會在每桶80美元區間內停留一段時間，WTI可能會在77美元附近盤整。

紐約市場，WTI上漲91美分，結算價報每桶76.99美元；3月交割的布蘭特原油期貨上漲1.02美元，至每桶80美元

銅價攀升

周二公布的民間數據顯示，中國大陸12月製造業活動擴張，生產和銷售回升，儘管就業保持疲弱。衡量美國製造業表現的一項指標在2021年末不及預期，但整體數據的回落掩蓋了分項指標的實力。

倫敦時間下午6:01，倫敦金屬交易所銅價上漲0.5%，結算價報每噸9,768美元；除鉛外，其他LME主要金屬均走高。