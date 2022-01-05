台積電ADR獨強 費半隨科技股走弱

在美國上市的半導體股周二下跌，因美國公債殖利率上揚，投資人紛紛由高成長股轉進景氣循環股。台積電ADR則挾上個交易日大漲逾7%的餘威，再漲3.6%，較台北交易股票溢價12.2%。

超微公司（AMD）和輝達（Nvidia）率費城半導體指數下跌，跌幅各為3.9%和2.8%。費城半導體指數盤中一度重挫2.7%，終場收跌0.5%。

科技股和醫療類股周二在標普500指數中表現最差，主要反映10年期公債殖利率漲至1.68%，創下11月來最高。能源股、金融股、工業類股是標普500指數表現最佳的類股。

高成長股容易受到公債殖利率的影響，這是因為這類股的價值主要取決於未來獲利，因此當利率普遍走升，未來獲利的現值就會被打了折扣。

其他重挫的半導體股有 Lattice Semicondutor ，跌幅多達5.5%，艾司摩爾（ASML）跌 2.3%。不過，過去一個月來，費城半導體指數仍上漲5%。

台灣加權股價指數昨天（周二）收漲255.84點，收在18,526.35點，台積電漲4%收在656.00元。。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.69 +0.13 107.00 1.58

中華電 CHT 115.98 +0.17 115.50 0.41

台積電 TSM 736.02 +3.57 656.00 12.20

聯電 UMC 63.51 -1.12 63.00 0.80

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據