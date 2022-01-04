傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

私募基金巨人黑石集團（Blackstone）副董事長韋恩（Bryon Wien）已發布2022年「十大驚奇」預測，包括美股未來一年大致持平，期間回檔修正幅度不致超過20%，而金價將揚眉吐氣漲上歷史新高，美國原油價格可能飆上每桶100美元。

財經網站MarketWatch報導，韋恩曾擔任摩根士丹利首席美國投資策略師，他在2009年入黑石集團，過去37年來他年年發表「十大驚奇」預測，近年來是與黑石私人財富部門首席投資策略師季多（Joe Zidle）共同執筆。按他們的定義，所謂「驚奇」指某事件發生機率高於50%，但一般投資人認為發生機率只有三分之一。

韋恩和季多預言的2022年「十大驚奇」如下：

一，企業盈餘強，但碰到利率節節升高，導致美股標普500指數在2022年繞了一圈回到原點，形成持平局面。價值股表現將凌駕成長股。市場波動率居高不下，回檔修正幅度接近、但不會超過20%。

二，部分大宗商品回跌，但工資和租金持續攀漲，美國消費者物價指數（CPI）年增幅可達4.5%。運輸和能源價格回落，令主張通膨「暫時」論者大受鼓舞，但通膨揮之不去是主題。

三，債市開始回應通膨走高和聯準會（Fed）加速縮減購債，10年期美債殖利率升抵2.75%。Fed完成縮減購債，2022年四度調升利率。

四，儘管年初有Omicron威脅，但到2022年底，群聚和集會活動可望恢復到疫前水準。新冠肺炎對已開發和開發中國家仍是揮之不去的問題，但在美國將大致重返正常軌道。民眾將重回辦公室，每周待個三、四天，戲院、音樂會、運動場館人潮回流。

五，中國大陸決策官員為穩住房市，將打擊投機性投資。因此，大陸家庭握有更多資金，需要找投資去處，資產管理業開始欣欣向榮，為西方公司帶來機會。

六，金價大漲20%，漲上歷史新高。美國經濟雖強勁成長，投資人在市場波動加劇時轉進黃金，以規避通膨風險。

七，主要產油國產量增加速度跟不上需求，西德州原油價格漲上每桶100美元價位。

八，核能作為替代的發電能源，突然走紅。在安全措施充足降低疑慮下，核能發電可行性廣獲認可。

九，環境、社會與公司治理（ESG） 原則從企業政策聲明，延伸至政府政策。政府機構開始訂定新規定和標準，要求美國上市公司發布落實ESG的進度。Fed也將對金融機構進行壓力測試，以評鑑他們對氣候變遷各種情境萬一發生時有多脆弱。

十，美國積極發展電動車，但找不到足夠的鋰電池，對綠能計畫是一大挫敗。中國大陸控制鋰市場，以及用於傳動桿的鈷和鎳，並選擇保留給國內使用。