蘋果市值衝上3兆美元 市場泡沫徵兆？

蘋果公司（Apple Inc.）市值在3日盤中一度突破3兆美元，比九個月前多出1兆美元，但期間這家科技巨頭的展望其實沒什麼改變。那麼，這是市場泡沫的徵兆嗎？

華爾街日報（WSJ）報導，蘋果公司是第一家市值飆上3兆美元的公司，但「1兆美元俱樂部」還有其他成員，包括微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、特斯拉和沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco。同時，臉書母公司Meta Platforms也差一步就要跨越這個門檻。

由此來看，蘋果領頭的這一群科技公司股價扶搖直上，反映的是股市「熱得冒泡」，連帶讓這些科技股價值膨脹。在「迷因股」（meme stocks）、非同質化代幣（NFT）被炒得火熱，而尚未賣出一輛車的電動車公司市值也飛越800億美元的市場，營收和獲利成長穩健可靠的科技巨頭股價飆上天文數字，也就不足為奇。

但蘋果市值迅速升高，不完全是「市場泡沫」使然。以該公司目前的預期本益比超過31倍來看，蘋果此刻比標普500指數的本益比高42%，相較於過去五年平均溢價幅度僅4%。投資人給這麼高的估值，也是押注於蘋果可望開發出下一批轟動市場的產品，像是傳聞中的擴增實境（AR）眼鏡，甚至一部電動車。儘管謠傳多時的蘋果電動車真有問世的一天，也是多年以後的事了。近年來蘋果研發支出居高不下，多半都流向內部的計畫，例如開發自家裝置專用的晶片，這些努力肯定會強化產品吸引力——蘋果最新款Mac大受歡迎就是明顯例子——但單憑這些，不足以給公司運勢帶來驚天動地的變化。

更何況，蘋果近期仍面臨許多挑戰，尤其是產品汰舊換新周期日益拉長的隱憂。在止於2021年9月的會計年度，蘋果營收躍增33%至3,658億美元的歷史新高紀錄水準，營業利益也激增64%，達到1,089億美元。像蘋果如此龐大的企業，還能獲致這種燦爛奪目的成長率，實在難能可貴；然而，別忘了，如此耀眼的二位數成長，是蘋果三年來首見。再者，蘋果的產品和服務銷售雖然全面勁增，但至今iPhone智慧手機仍占該公司逾五成的營收，而最新款iPhone之所以熱賣，一大助力來自於無線電信商慷慨提供價格補貼。

這些有利的因素不會持久。根據Visible Alpha提供的共識預測資料，分析師預估，這個會計年度的iPhone銷售量可能只小增1%，比去年度的24%遜色許多。FactSet訪調分析師另預測，未來三年，蘋果營收年增率平均而言可能只有5%，成長步調料將在美國五大科技巨頭中敬陪末座；相較下，目前營收比蘋果多25%、市值卻少了大約1.3兆美元的亞馬遜，未來三年營收平均年增幅可望達到16%。

現在的3兆美元市值，已不像以前那麼值錢。