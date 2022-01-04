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SIA：2021年前11月全球半導體銷售額創歷史新高

集微網 / 集微網

集微網消息，美國半導體行業協會（SIA）當地時間3日宣佈，2021年11月全球半導體行業銷售額爲497億美元，同比、環比分別增長23.5%、1.5%，2021年前11月累計銷售額達到1.05萬億美元，創下了歷史最高紀錄。

月度銷售額由世界半導體貿易統計（WSTS）組織編制，代表三個月的移動平均值。按收入計算，SIA統計的芯片公司佔美國半導體行業的98%，佔美國以外半導體行業的近三分之二。

SIA縂裁兼首席執行官John Neuffer表示:“11月全球半導體銷售保持強勁，所有主要區域市場和半導體産品類別同比大幅增長。”“雖然2021年最後一個月的銷售數據仍有待公佈，但半導體行業已經創下了半導體縂銷量和出貨量的年度新紀錄，芯片制造商已經大幅提高了産量，以滿足高需求。”

從區域來看，美洲（28.7%）、歐洲（26.3%）、亞太/其他地區（22.2%）、中國（21.4%）和日本（19.5%）的銷售額同比均有所增長。美國（4.2%）、歐洲（3.1%）、日本（1.1%）和亞太地區/所有其他地區（0.9%）的銷售額環比增長，但中國（-0.2%）略有下降。

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