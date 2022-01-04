續航力突破1,000公里 賓士這款電動車原型力壓特斯拉

德國豪華車製造商賓士（Mercedes-Benz）開發出一款電動車，一次充滿電，續航力可以超過1,000公里。金融時報說，賓士顯然企圖說服消費者，不要太擔心充電設施不夠普及的問題。業界目前電動車平均續航力，大約300公里。

賓士汽車表示，今年春天將登場的Vision EQXX可合法於道路行駛版本，原型車具有1,000多公里續航力，是特斯拉（Tesla）Model S的將近兩倍。這款車預定2024年到2025年之間量產上市，只不過，量產車為了增進能源效率、減輕重量，可能不會具備原型車同等優越的續航力。

去年賓士發表經典車款的電動版EQS，一次充滿電的續航力為650多公里。賓士說，Vision EQXX將使用的電池，體積會比EQS用的小50%，重量輕30%。

金融時報指出，賓士並非第一家宣稱續航力突破1,000公里門檻的電動車生產商。去年11月，中國大陸廣州汽車集團所發表的Aion LX Plus就標榜續航力超過1,000公里。

賓士先前已立志如果市場條件許可的話，要在2030年以前成為只賣電動車的品牌。技術長薛佛（Markus Schaefer）周一（3日）表示，新一代車輛需要更多晶片零組件，預期今年上半年仍會出現晶片供應吃緊的情況，公司會採取一切必要措施緩解瓶頸，避免生產中斷。