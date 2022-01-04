女股神2021年績效慘輸 疾呼5大「深度價值股」將帶來40%年複合成長率

摘要 1. 方舟「新興主動型ETF」（ARKK），在2021年跌逾20％，遠遜於2020年的150％漲幅，但創辦人伍德仍稱，ARKK在未來5年內，將可實現40％的年複合成長率。 2. 自2021年2月中以來，投資人擔心寬鬆貨幣政策，導致了非暫時性通膨，因此主流偏好從成長股，轉向價值和防禦型股票，包含科技巨頭FAANG。 3. 伍德為自己的投資決策辯護，認為現在不同於2000年網路泡沫破裂時期，科技創新的時機已成熟，COVID-19並永久改變人類行為，未來10年間，創新類股的機會將從12兆美元，漲到200兆美元以上。

2021年，美股大漲、屢創歷史新高，但對被譽為「科技女股神」的明星基金經理人伍德（Cathie Wood）來說，卻是表現最差的一年，其旗下方舟投資（Ark）的「新興主動型ETF」（ARKK），在2021年跌逾20％，遠遜於2020年暴增的150％漲幅。

眾人稱她「跌落神壇」，然而，以堅定投資理念和大膽行銷而聞名的伍德，在2021年底發布的未來展望中，卻豪稱ARKK可以在未來5年內，實現30％至40％的年複合成長率，瞄準的五大領域為：DNA定序、機器人、能源儲存、人工智慧（AI）和區塊鏈技術。

大膽言論在華爾街引起批評聲浪，但她寫道：「經過近11個月的調整，創新類股似乎已進入了深度價值區域，」直指目前股東最糟糕的錯誤是拋售股票，損失已從暫時性，變成永久。

通膨損害了「破壞性創新」的估值

伍德表示，自2021年2月中以來，大盤指數頻創新高，過程中，由於投資人擔心過度寬鬆的貨幣政策，導致了非暫時性通膨，因此主流偏好從成長股，轉向價值和防禦型股票，包含科技巨頭FAANG（臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google）。

通膨有利價值股，尤其能源、金融服務、工業和材料類。同時，升息傾向衝擊長期資產，如表現劇烈的成長股，這些公司犧牲短期盈利，投資有益大幅成長的機會，美國聯準會主席鮑爾「通膨非暫時性」一說，更促使投資者加速轉向價值股。伍德認為，通膨氛圍損害了ARKK的戰略理念——「破壞性創新」。

不過，伍德指出，未來3至6個月，供應鏈瓶頸可能逐漸趨緩，消費需求亦然，導致企業庫存過剩。因此，市場重點，將更聚焦於美國經濟衰退、中國等開發中國家成長速度大幅放緩，甚至是通膨率突然大降。截至2021年12月中，鐵價已下跌36％、波羅的海綜合指數（Baltic Dry Index）驟降39％、DRAM價格下滑27％、美國木材價跌了35％，就連石油也已跌15％，這些大宗商品皆為示警訊號。

通常，經濟成長減速時，企業與消費者會更願意改變行為，加速求助於新技術，伍德說，這些技術許多正處於深度價值區域。

女股神：創新類股不存在泡沫

許多人把ARKK在2020年的超高報酬，歸因於「待在家中」股票，如遠距視訊公司Zoom、遠距醫療股Teladoc，但伍德堅稱，病毒永久改變了人類消費和工作行為，將續存於疫後混和辦公世界，因此創新類股此刻的估值，僅是未來頂峰的冰山一角。

此外，與90年代末期、網路泡沫破滅前夕相比，現在的技術不再只是虛有的概念，市場確實有實際需求，並且成本越來越便宜、有足夠機會發展，例如：當時第一次定序整個人體基因組需要27億美元，但現在成本卻呈指數下降。

然而，科技創新的時機雖已成熟，現在投資人卻懼怕不已，伍德解釋，這是因為經歷了2000年網路泡沫破裂、2008年金融危機蹂躪，投資者變得討厭風險與波動，他們「謹慎行事」，擁抱已經成功的大公司或是基準，拒絕探尋科技新領域。

她以特斯拉和比特幣為例，方舟初期大量押注特斯拉和比特幣，兩者後來漲幅均超過1000％，現在的創新類股就像早期的他們，正處於深度價值區域，未來10年間，機會價值將從今天的10兆至12兆美元，暴漲到200兆美元以上。

不過，伍德喊出40％的年複合成長率，引來彭博ETF分析師巴爾丘納斯（Eric Balchunas）、金融投資機構AlphaTrAI首席投資長戈克曼（Max Gokhman）等人批評，稱其設下的目標太高，懷疑無法確保絕對獲利。不管如何，《彭博》指出，女股神的投資策略，確實非常不尋常。

參考來源：Bloomberg、ARK Invest、Reuters、Markets Insider

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