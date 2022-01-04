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車用自駕軟體戰國時代 Toyota推Arene迎戰

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
豐田汽車（Toyota）計劃2025年之前，讓旗下車輛使用自家研發的Arene操作系統。 路透
豐田汽車（Toyota）計劃2025年之前，讓旗下車輛使用自家研發的Arene操作系統。 路透

日經亞洲今（4）日報導，豐田汽車（Toyota）計劃在2025年以前，自行開發出一個自動駕駛軟體平台：「Arene」操作系統，與特斯拉（Tesla）、福斯汽車（Volkswagen）等車廠以及其他科技公司，一起競爭下一代車用軟體的標準設定。

日經指出，Toyota目標2025年之前先將Arene載入自家生產車輛，之後再推廣到旗下的Subaru和其他車廠、新創公司的電動車或自駕車之上。商業模式將採授權方式。

全球各大車廠現在都已投入新一代車輛操作軟體研發，福斯的操作系統叫「vw.os」；戴姆勒（Daimler）的「MB.OS」預定2024年要讓旗下車輛使用。通用汽車（GM）也在開發操作系統，2025年之前投入研發經費350億美元。

電動車先驅特斯拉，一直都在軟體和系統上優化，目標全自駕操作系統，未來也有意賣給其他公司使用。

科技公司如蘋果（Apple），一直都傳言正在研發自駕車。Google亦尋求在汽車業界複製它在智慧手機軟體的成功模式。

日經報導，車廠為車輛加值的競爭，已經由傳統的引擎、傳動齒輪等硬體，轉為操控軟體。調研公司Lux Research預測，2030年時，車用電子和軟體占車輛的成本，將會由2000年的20%，提高到50%。

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