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美元在新年頭一個交易日上漲 追隨美債殖利率漲勢

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元新年頭一個交易日上漲，與美國公債殖利率聯袂走揚，投資人預料聯準會（Fed）將在2022年升息。

儘管新冠肺炎變異株Omicron導致新病例激增繼續影響全球旅遊和公共服務，但投資人仍樂觀認為，各國政府不會實施封鎖。 周一，美國食品藥物管理局（FDA）授權輝瑞/BioNTech 加強劑用於12-15歲兒童，並將所有加強劑接種時間從第一劑後的六個月縮短到五個月。

對升息預期敏感的美國2年期債券殖利率和五年期公債殖利率躍升至2020年3月以來最高。指標美國10年期公債殖利率觸及六周最高。市場預計聯準會可能在2022年年中開始加息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上揚0.6%，歐元兌美元跌0.6%，報1.1295美元。日圓兌美元下跌0.2%，至115.27日圓，英鎊兌美元報1.3482美元，跌0.35%。

IHS Markit公布12月美國製造業採購經理人指數(PMI)終值為57.7，但仍處於擴張區間，初值為57.8。11月建築支出增長0.4%，預估為增長0.6%。

不過，市場交投清淡，歐洲主要外匯交易中心倫敦市場因假期休市。

美國 聯準會 新冠肺炎

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