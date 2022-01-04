紐約原油新年首日交易漲逾1% 金價創六周最大跌幅

OPEC+周二開會討論產量政策前，油價在新年第一個交易日大漲逾1%；黃金繼續下跌，創六周最大跌幅，因美國公債殖利率走高。以下是整理自彭博的商品行情：

油價大漲逾1%

紐約市場期貨在漲跌間起伏，收盤突破每桶76美元。在周一舉行的初步會議上，OPEC分析師下調了第一季石油市場過剩供應預測；OPEC+代表說，周二的會議有望再次批准每日40萬桶的溫和增產，恢復新冠肺炎疫情期間暫時下線的產能。

與此同時，儘管新冠肺炎變異株Omicron廣為傳染，但石油消費仍然堅挺。

「投資人廣泛預期石油需求將在2022年創下每日1億桶以上的新高，」 荷蘭合作銀行大宗商品策略師Ryan Fitzmaurice說，「鑒於最近出現的生產問題，全球供需平衡料將持續吃緊」。

紐約商業交易所2月交割的西德州中級原油（WTI）合約上漲87美分，收報每桶76.08美元； 3月交割的布蘭特原油合約上漲1.20美元，收於每桶78.98美元。

黃金創六周最大跌幅

2022年第一個交易日的風險人氣提升了美國公債殖利率和美國股市，且美元走強。

紐約時間下午2:40，現貨黃金下跌1.5%至每英兩1,802.59美元，創11月22日以來最大跌幅。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨下跌1.6%，結算價報1,800.10美元。

鑒於主要市場都因假日休市，投資人將期待聯準會周三發布的會議紀錄以及周五公布的美國非農就業數據。

基本金屬方面，紐約商品交易所3月銅期貨跌0.9%，結算價報每磅4.4215美元；倫敦金屬交易所因假日休市。