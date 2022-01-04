全球第一！蘋果市值一度突破3兆美元 增1兆僅花16個月

蘋果公司市值在3日盤中短暫突破3兆美元，成為全球第一家達到這個里程碑的企業，而且距離突破2兆美元僅花了16個月，反映投資人對這家iPhone製造商將持續推出暢銷產品、同時探索自駕車、虛擬實境等新市場的發展超級有信心。

蘋果公司在2022年開紅盤日締造市值3兆美元紀錄，盤中一度大漲2.99%至每股182.88美元，創歷史新高，但收盤漲幅收斂至2.5%，報每股182.01美元，市值落回3兆美元之下，達2.99兆美元。

蘋果股價數年來穩定上漲，從新冠疫情在2020年初爆發、使得世界陷入封鎖以來，股價已上漲超過200%，也凸顯科技成為工作、教育、娛樂和維持人際聯繫的核心工具。

投資人也持續押注消費者持續購買iPhone、MacBook和Apple TV、Apple Music等服務，更看好蘋果可望推出虛擬實境（VR）頭戴裝置和自駕車等新產品，長期展望強勁。

MainStay Winslow大型成長基金共同投資組合經理人柏頓（Patrick Burton）表示：「我沒想到我會見到3兆美元市值，但這確實凸顯蘋果未來五到十年的展望。」這檔基金持有約275萬股蘋果股票。他說：「我對展望相當看好，持續見到重大機會，有穩定的iPhone業務和來自服務與新產品的成長動力。」

蘋果公司市值在2018年年中首度達到1兆美元里程碑，接著在2020年8月達到2兆美元。雖然是全美第一家突破2兆美元市值的公司，但以全球來看，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）才是全球首家市值破2兆美元的企業。蘋果當前的市值規模代表對整個美股市場有大幅影響力，在標普500指數中的權重約7%。

目前和蘋果一樣擁有2兆美元以上市值的企業是微軟，微軟當前市值約2.5兆美元；Google、亞馬遜和特斯拉的市值則是1兆美元以上。

蘋果是在2011年首度成為全世界市值最高企業，此後持續名列前茅，儘管今年10月曾短暫落後於微軟，當時是因警告供應鏈問題將影響假期銷售業績，不過市值第二的位子並沒有坐多久又重回第一。蘋果股價過去一個月大漲逾12%，超過微軟同期間3.6%的漲幅。

儘管展望樂觀，但蘋果未來面臨的風險也不少，包括歷來最嚴厲的監管氛圍，美國和印度政府挑戰App Store的商業手法和與第三方開發人士的交易條件。任何會影響蘋果商業做法的法律可能會限制蘋果的服務營收成長動能。

從產品角度來看，蘋果也面臨新的競爭同業挑戰，包括即將推出的混合實境（MR）頭戴裝置將與臉書母公司Meta Platforms的頭戴裝置競爭。