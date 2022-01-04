台積電ADR狂漲逾7% 受費半大漲激勵
台積電ADR周一大漲7.1%收在128.80美元，隨費城半導體指數2022年開年大漲，較台北交易股票溢價拉大至12.8%
費城半導體指數大漲2.1%。高盛周日調升台積電目標價，認為台積電今年成長步伐將快於2021年，得益於漲價、HPC/5G行業升級周期以及加密貨幣需求強勁。
標普500指數去年創下2019年以來最大單年的28%漲幅後，2022年開年上漲0.6%，收在4,796.56點，再創新高。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲246.76點，漲幅0.7%，報36585.06點；那斯達克綜合指數上漲1.2%，報15832.8點。羅素2000指數上漲1.2%，報2272.557點。
台灣加權股價指數昨天收漲51.67點，收在18,270.51點，台積電漲2.6%收在631.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 108.68 +0.77 105.50 3.01
中華電 CHT 115.92 -0.57 115.50 0.36
台積電 TSM 711.47 +7.06 631.00 12.75
聯電 UMC 64.30 -0.51 63.40 1.41
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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