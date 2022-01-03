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OPEC下調第1季國際油市供應過剩量預估

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
OPEC+石油輸出國組織估計，今年第一季的原油供需狀況將比去年底的預估來得吃緊。 路透
OPEC+石油輸出國組織估計，今年第一季的原油供需狀況將比去年底的預估來得吃緊。 路透

石油輸出國家組織（OPEC）３日發布2022年第1季石油供需預測報告，下調原本預估的供給過剩量，顯示其他國家的供給前景減弱，而今年的石油市場需求預期也將比原估更好。

OPEC指出，今年第1季石油可能每日供過於求140萬桶，過剩量比一個月前所估計的170萬桶減少25%。

供油吃緊主要是來自於非OPEC國家的供油量低於先前預期。目前石油輸出國家組織與合作夥伴（OPEC+）仍循原先計畫逐步調升供應量，慢慢恢復在新冠疫情期間削減的產能，4日也將召開會議，檢討供油計畫。

OPEC重申認為，Omicron變種病毒疫情僅會造成暫時性的經濟衝擊，無損今年的石油需求，今年下半年則可能出現供油量過剩開始擴大的狀況，屆時會再檢討調整產能。

OPEC 石油

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