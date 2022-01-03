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摩根士丹利列舉4大理由 大陸2022年成長優於預期

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利認為，中國大陸2022年的GDP成長可加速到5.5%，高於市場共識的5%。圖為工人組裝電子零件。美聯社
摩根士丹利認為，中國大陸2022年的GDP成長可加速到5.5%，高於市場共識的5%。圖為工人組裝電子零件。美聯社

摩根士丹利（Morgan  Stanley）表示，隨著中國大陸放寬貨幣政策，經濟似乎從「小幅下滑」轉為回升。

投資銀行認為大陸2022年國內生產毛額（GDP）成長可加速到5.5%，看法比市場共識5%樂觀，主要基於4大理由：

1、暫停緊縮。決策者暫停去槓桿化的努力，並在過去幾周開始放鬆貨幣和財政政策。

2、對房地產開發商提供更多緩解措施。銀行被告知增加抵押貸款和降低貸款利率，而一些城市正放寬購房限制。當局還宣布推出債務重整程序以限制違約風險的計畫。

3、發布較寬鬆的能源目標。大陸去年為達減碳目標導致停電，證明降低能耗「過去激進」。摩根士丹利說這些能源目標將被重置：「我們已經看到煤炭生產和供應情況迅速好轉，開礦重新啟動，以及電力生產商被允許漲價以支應投入成本不斷增加。」

4、2022年出口將保持強勁。摩根士丹利說，大陸的清零政策防範工廠生產中斷，甚至導致其全球出口的占比增加。全球環境改善應能進一步推動貿易強勁成長。要小心的是，明年供應鏈的中斷和瓶頸是否正常化，導致大陸在全球出口的占比下滑。

摩根 房地產 投資銀行

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