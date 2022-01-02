專家：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

雪梨科技大學旅遊學高級講師比爾曼（David Beirman）近日在澳洲新聞網站「對話」（The Conversation）上撰文指出，全球航空業在新冠疫情期間經歷了二戰以來最糟糕的兩年，2022年這個行業的前景看來光明一些，但對乘客而言，低廉的機票也許將一去不復返。

新冠疫情後，倖存的航空公司試圖解決債務，並為未來運營做好準備，但無法保證在下一次危機發生時會得到政府支持。這意味航空公司可能會放棄1970年代以來薄利多銷的商業模式。

這種模式是航空公司接受每位乘客的低利潤，但搭載更多乘客，並使用載客量更大的飛機來削減固定開支。這種模式促使全球遊客數量從1970年的約1.66億增加到2019年的15億，但也意味航空公司需要每個航班載滿乘客才能賺錢。2019年疫情爆發前，長途國際往返航班每位乘客的平均淨利僅10美元。

很難看出各國航空公司能僅靠這種模式維持生存。廉價航空公司或許仍能存活，但存活的唯一方式是說服乘客購買機票以外的附加產品，如機上點心、額外的行李量或預訂計程車等。

儘管大多數航空公司致力於控制機票價格上漲，但無法迴避的事實是，有兩年的巨額虧損需要彌補，再加上繼續執行防疫規定也推高成本。比爾曼認為，較高的利潤與較低的乘客量看來是更可能成功的商業模式。