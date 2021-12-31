2022大陸會攻打台灣嗎？特斯拉還漲不漲？FT這麼看

英國《金融時報》（FT）主筆群對2022年國際重大事件做出最新預測。北京會攻打台灣嗎？又會有傳染力更強的新冠病毒嗎？以下摘述讀者可能較有興趣的議題：

會有傳染力更強的新冠變種病毒出現，取代Delta和Omicron成為主要流行病株嗎？

是的。Omicron已經比許多專家預期更早出現，在傳播能力與免疫逃脫勝過Delta。2022年病毒勢必繼續演化，沒有產生傳染力更強的變種才是意外。新變異株會否導致更嚴重的病症和死亡，取決於全球疫苗覆蓋率與維持社交距離。

中國大陸會入侵台灣嗎？

不會。至少2022年不會。攻擊台灣對中國大陸而言深具「經濟自殺」風險，美國幾乎確定會出重手嚴厲制裁，危及中國大陸每年進口的3,500億美元半導體。少了這些晶片，大陸經濟恐怕就無法順利運作。

美國民主黨11月是否將失去國會控制權？

是的。民主黨將在眾議院與參議院的選舉中雙輸。美國期中選舉向來是哪個黨入主白宮，哪個黨就受挫。以拜登目前的低支持度來看，選舉結果會比2010年時歐巴馬的遭遇更慘。

美國通膨能不能在2022年年底前，回到2%這個聯準會目標？

不能。FT首席經濟評論員馬丁‧沃夫表示，2021年的通膨驚奇只會是暫時的這種想法，是錯誤的。聯準會（Fed）2022年預期會進行溫和的緊縮措施，而政策實施到實際發生作用之間會有一大段時間差，因此核心通膨、特別是薪資通膨，可能會上升而非下降。

美股標普500指數會跌超過10%？

是的。全球股市價格實際上可說由Fed設定，其超強力貨幣刺激要撤退時，很難相信市場不會受其擾亂，何況Fed其實需要把煞車踩得更猛，才能馴服得了這隻通膨怪獸。

法國將選出極右派總統？

不會。法國本土主義者、極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）出馬角逐總統大位，分掉雷朋（Marine Le Pen）的票，無論他倆最後誰出線，現任總統馬克宏與之對決時，能發動主流選民成功對抗，不過只會以比2017年更小的差距險勝。

俄羅斯會進軍烏克蘭嗎？

不會。俄羅斯若大規模出兵，將冒人民嚴重死傷的風險，這不是總統普亭的行事作風。普亭有許多其他方法可以達到目標，例如製造烏克蘭社會不安、恐嚇北約等。他也可以在一些烏克蘭分離的地區製造更多紛爭，或挑選特定目標侵略，克里姆林宮最大的本事就是有能力升高衝突。

聯合國氣候峰會COP27在埃及召開之前，暖化能否控制在目標值之內？

不能。分析師說，2022年地球氣溫仍然會比工業化之前高出至少攝氏1.8度，甚至2.4度，沒辦法控制在1.5度的目標，主要是沒有任何跡象顯示，中國大陸等碳排大國會大幅改善溫室氣體排放。

美國會不會改革《230條款》，壓制科技大咖？

不會。民主、共和兩黨都希望改革這個讓網路平台言論免責的保護條款，儘管理由不同，但都缺乏能夠簡單完成的改革方案，令議員們很難達成共識。

會不會有很多國家跟進中國大陸，也禁加密幣？

不會。多數監管當局認為，網際網路自由而容易進出，不可能禁絕加密幣。特別是西方的監管機關，基本上不樂於限制市場活動，除非有造成損害的證據。趨勢是設下一些護欄，禁止部分會傷害投資人權益的加密幣。

NFT藝術泡沫會不會破滅？

不會。與藝術相關的非同質化代幣（Non-fungible token，NFT），市場相當火熱，各畫廊、拍賣行已紛設NFT部門，看來確實具備了典型泡沫所有條件。不過以進入此領域的玩家數量，和市場的彈性與創新速度來看，至少2022年還會繼續飆。再一年的話，買主就請自行小心了。

特斯拉（Tesla）股價股價會不會比現在高？

是的。以傳統的金融指標看特斯拉股票，2021年本益比已高達300倍，是瘋狂高估的股票。但是該公司捉摸不定但聰明天才的執行長馬斯克，讓特斯拉股票成為另一種「NFT」：迎向未來的「非金融門票」（Non-financial ticket）。這張特別的NFT，想買的人還是比要賣的人多。