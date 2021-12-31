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特斯拉在美自主召修47.5萬輛車 接近去年全球交車量

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉宣布自主性召回美國約47.5萬輛車，以解決後視鏡頭和前行李廂的潛在問題。美聯社
特斯拉宣布自主性召回美國約47.5萬輛車，以解決後視鏡頭和前行李廂的潛在問題。美聯社

特斯拉30日宣布自主性召回美國約47.5萬輛車，以解決後視鏡頭和前行李廂的潛在問題，幾乎相當於其去年全球總交付量。

特斯拉發給美國國家公路安全管理局（NHTSA）通知中說，將召回所有2017至2020年產的Model 3車款，總共356,309輛車，後視鏡頭的電線線束可能會因行李廂的開關而受損，導致鏡頭無法顯示影像。通知中說：「後視鏡頭一旦失靈，會降低駕駛的後方視野，增加撞車風險。」

特斯拉表示，將免費對召回的車輛進行檢查並安裝一個固定座（guide protector）和新的電線束。

NHTSA官網周四另一份新聞稿表示，特斯拉也將召回2014年以來組裝多達119,009輛Model S汽車，因為前行李廂開關有瑕疵，可能導致前車蓋掀開，擋住駕駛視線。特斯拉表示，將免費解決這兩個問題。

NHTSA表示，特斯拉發現有2,305項保固維修可能跟上述兩個缺陷有關，但迄未接獲相關撞毀，導致人員受傷或死亡的案例。

這次特斯拉召修的範圍雖大，但這類召回在汽車業越來越常見，光是2020年，就有300款車一共近2,800萬輛車曾經召修，不計高田安全氣囊相關問題的召回。特斯拉這次的召回顯然未涉及監管當局對該公司技術問題的調查，因此爭議性也較小。

特斯拉周四盤中股價一度大跌3%，收盤跌幅收斂為1.5%，收在1,070.34美元。今年以來，特斯拉股價上漲51.7%。

特斯拉

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