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FT預測2022科技業最勁爆發展 祖克柏卸任Meta執行長

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FT預測2022科技業最勁爆發展 祖克柏卸任Meta執行長

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
Meta（昔稱臉書）執行長祖克伯。路透社
Meta（昔稱臉書）執行長祖克伯。路透社

猜猜看，2022年科技產業最大的「意外」發展會是什麼？

英國金融時報（FT）記者認為，明年最勁爆的意外轉折，或許是Meta（昔稱臉書）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）交出執行長指揮棒、轉任新職。

現年37歲的祖克柏是臉書共同創辦人，在大型科技公司面臨的監管壓力日增之際，他不無可能跟進其他科技巨頭創辦人的腳步，也從第一線退下來。前例比比皆是，例如亞馬遜（Amazon.com）的貝佐斯就在2021年卸職，Google兩位創辦人佩吉和布林更早在兩年前就銷聲匿跡。

祖克柏最近的言行舉止顯示，對於站在最前線帶領臉書迎戰陣容日益強大的批評者大軍，他興趣缺缺；他的熱情似已轉向引導公司駕馭下一波科技浪潮：元宇宙（metaverse）。

倘若2022年祖克柏的公司高層人事大地震，如同微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）2000年1月在軟體巨人與反托拉斯當局奮戰中途，突然辭去執行長、轉任「首席軟體架構師」，或可讓祖克柏卸下日常營運管理重擔，專心致力於改造公司、以遠離公眾壓力。

祖克柏 貝佐斯 英國

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