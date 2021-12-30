風向變了！Netflix在內各大串流平台大力投資亞洲內容

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國各大影音串流平台擴大投資亞洲內容，以吸引本地觀眾。示意圖。美聯社
美國各大影音串流平台擴大投資亞洲內容，以吸引本地觀眾。示意圖。美聯社

日經報導，美國各大影音串流平台正大手筆投資以招徠亞洲觀眾：迪士尼（Disney）計劃2030年前製作50部亞洲原創劇和電視影集；亞馬遜（Amazon）將採購本土內容。

直到最近，內容供應商都還在強力宣傳好萊塢片，但Netflix的收視數據凸顯出這股討好本土口味的趨勢。

迪士尼改採新亞洲策略，在核心市場建立並擴大製作團隊，計劃未來18個月發行50部左右的原創劇。

亞馬遜明年起會在東南亞國家，為旗下Prime Video串流服務製作和採購內容。

日經分析Netflix自6月28日到12月12日的數據發現，在美國市場，除了魷魚遊戲外，受歡迎的全是當地製作的電視劇或動畫節目。在日本，觀眾廣泛收看韓劇和日本動畫。韓劇也在泰國受到歡迎，與當地製播節目平分天下。

相較於歐洲，亞洲觀眾更偏好在地內容。美國以外地區製作的節目，在英國和法國的人氣榜上分別僅占20%和31%，但在日本、南韓或泰國，美國製作的內容有5周或更久都沒能上榜。

Netflix大約2015年起開始擴大投資亞洲內容，截至9月底，在亞太區擁有3,000萬訂戶，今年前9個月，來自該區的收入占總營收逾10%。

亞洲內容也開始在全球吸睛。例如在南韓闖關生存劇《魷魚遊戲》爆紅後，11月上映的暗黑劇《地獄公使》在亞洲以外地區也獲得關注，儘管人氣不如《魷魚遊戲》。

美國 魷魚遊戲 日本

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