印度驚現「人面羊」！只有2條腿、全身無毛嚇壞飼主
印度東北部一處村莊近日有頭母羊順利生產，沒想到小羊出生後被發現擁有一張「人臉」，詭異模樣讓當地居民直呼是「不祥之兆」。
「每日郵報」報導，這名現年46歲的農民達斯（Shankar Das）來自印度東北部的甘家普爾村（Gangapur village），他飼養的羊近日生產，沒想到接生到第2隻時，牠竟然擁有一張像人頭一樣「腫脹、扭曲的臉」，讓當地居民大吃一驚。
達斯表示「這隻羊雖然相當畸形，但還是活著出生，只是有2條腿殘廢、後軀乾癟、發育不全，後來就馬上死了」。根據曝光的圖片顯示，這隻小羊擁有類似人類眼睛、扁塌鼻子和厚重的嘴唇，同時全身沒有任何毛髮、尾巴消失。
當地人指出「在印度，畸形動物的出生被認為是不祥之兆或厄運」，達斯也表示「鄰居們衝到我們家，每個人都對牠的出現感到震驚」。達斯的鄰居庫瑪爾（Rakesh Kumar）也補充說「在許多地區，這被視為警告，人們將突變的出生視為來自上帝的旨意」。
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