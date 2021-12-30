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美中緊張日增 Uniqlo創辦人柳井正：不會選邊站

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
迅銷集團創辦人柳井正接受日經專訪時說，在美中緊張日益升高的情況下，旗下Uniqlo不會選邊站。美聯社
迅銷集團創辦人柳井正接受日經專訪時說，在美中緊張日益升高的情況下，旗下Uniqlo不會選邊站。美聯社

迅銷集團（Fast Retailing）創辦人柳井正接受日經新聞專訪時說，在美中緊張日益升高的情況下，旗下快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）不會選邊站。

近來外界抨擊大陸侵犯新疆維吾爾族的人權，而柳井正不願評論Uniqlo是否使用新疆棉，記者問他是否擔心引發大陸消費者抵制。柳井正說，事情並非如此。他想在美中之間保持中立。

他說：「美國採用的方式是強迫企業展現忠誠，我要強調，我不玩這一套。」柳井正也說，在美中針鋒相對的背後，其實美中經濟處於非常良好的狀態，擁有強健的資本和貿易流量。

對於美中緊張關係，柳井正說要看現實狀況而定。他認為，美中看似存在矛盾，其實並沒有。美國的金融資本正流入中國大陸投資。蘋果產品全在大陸製造，而大陸對美出口持續增加。就經濟角度而言，美中之間的進展相當順利。

記者也問，對於夾在美中之間的日本企業，他會提供什麼建議？柳井正認為，這些公司需要承認：「日本一無所有」。他指出，「日本別無選擇，只能在全球市場賺錢。日本須設法吸引全世界的人才，和把日本員工送到國外。日本若不成為自由開放的國家，就無法生存」。

新冠疫情迫使日本緊閉國門，導致高科技人才難以進入日本。柳井正說，日本人口若持續老化，能出口的商品將日益減少，屆時日本人將遠赴海外賺錢和匯錢回國，只剩老年人留在國內。

日本 新疆棉

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