快訊

踢爆張庭公司「斂財手段」 知情人揭密：買8.8萬可加林瑞陽微信

中職／效力兄弟月薪落差誤會 高野圭佑致電助總並解釋原由

歐洲天然氣供應吃緊有救星？大陸大買主轉為賣家

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
歐洲天然氣價格自新高連跌六日。圖／擷自彭博
歐洲天然氣價格自新高連跌六日。圖／擷自彭博

中國大陸幾家液化天然氣（LNG）大買主最近反而成了買家，可望進一步紓解歐洲連月來面臨的能源危機。

彭博引述知情的交易員報導，大陸幾家國有企業正將1月至3月交運的LNG從亞洲改送歐洲。這幾家國企早在今年初即持續囤貨，但因最近持續幾周天氣相較溫和，如今反為高庫存所苦。

陸企這動作有抑制天然氣價格上漲的作用。全球天然氣上周創下新高後持續下跌，不過仍較5年均價高出逾四倍。因銷往歐陸的LNG激增，歐洲天然氣價格已連跌六天，創下逾一年來最長跌幅。

亞太地區消化LNG庫存其實不無風險，一旦天候突然轉為嚴寒，天然氣需求勢必大增，如此一來，亞洲的電力公司就得付出極高代價來爭取LNG轉運亞洲。

這也解釋為什麼日本和南韓的LNG進口業者寧可使用庫存，也不願透過現貨市場交易。只有部分業者將美國採購來的LNG改運歐洲，以致交運歐洲的LNG大增。

日本

延伸閱讀

歐洲天然氣供應達臨界點 美鋁西班牙廠停產原生鋁兩年

大陸今年均溫10.7℃ 60年來新高

專家：大陸有望2025年躋身製造強國

馬曉光：台海鬥爭 明年不排除更尖銳

相關新聞

美國最大雞蛋生產商：蛋價漲、食品通膨可能更嚴重！

美國最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods表示，在持續不斷的供應鏈波動中，蛋價正在上漲，更多的食品通膨可能即將到來...

歐洲天然氣供應吃緊有救星？大陸大買主轉為賣家

中國大陸幾家液化天然氣（LNG）大買主最近反而成了買家，可望進一步紓解歐洲連月來面臨的能源危機。

傳三星欲豪擲1.17兆 洽購美國製藥大廠百健公司

媒體報導，韓國巨頭三星集團（Samsung Group）正在洽購美國生技公司百健（Biogen），交易金額可能超過420...

歐洲天然氣供應達臨界點 美鋁西班牙廠停產原生鋁兩年

高盛（Goldman Sachs）研究主管表示，歐洲地區的天然氣存量已經低到臨界點，只要天氣再變得更冷，明顯就會產生燃料...

航運就是強！稱霸日本今年前三大飆股

日本股市即將封關，重啟概念股今年引領漲勢，其中航運類股更是包辦漲幅前三名的個股，至於醫療保健和居家概念股等去年疫情期間的...

馬斯克：未排擠競爭對手 地球軌道可容數百億顆衛星

馬斯克（Elon Musk）回擊外界對他旗下公司SpaceX「星鏈計畫」（Starlink）衛星占據太空太多空間的批評，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。