歐洲天然氣供應吃緊有救星？大陸大買主轉為賣家

中國大陸幾家液化天然氣（LNG）大買主最近反而成了買家，可望進一步紓解歐洲連月來面臨的能源危機。

彭博引述知情的交易員報導，大陸幾家國有企業正將1月至3月交運的LNG從亞洲改送歐洲。這幾家國企早在今年初即持續囤貨，但因最近持續幾周天氣相較溫和，如今反為高庫存所苦。

陸企這動作有抑制天然氣價格上漲的作用。全球天然氣上周創下新高後持續下跌，不過仍較5年均價高出逾四倍。因銷往歐陸的LNG激增，歐洲天然氣價格已連跌六天，創下逾一年來最長跌幅。

亞太地區消化LNG庫存其實不無風險，一旦天候突然轉為嚴寒，天然氣需求勢必大增，如此一來，亞洲的電力公司就得付出極高代價來爭取LNG轉運亞洲。

這也解釋為什麼日本和南韓的LNG進口業者寧可使用庫存，也不願透過現貨市場交易。只有部分業者將美國採購來的LNG改運歐洲，以致交運歐洲的LNG大增。