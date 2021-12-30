美國最大雞蛋生產商：蛋價漲、食品通膨可能更嚴重！
美國最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods表示，在持續不斷的供應鏈波動中，蛋價正在上漲，更多的食品通膨可能即將到來。
美國市場占了大約五分之一的Cal-Maine說，因為餐飲服務業復甦以及供應鏈問題，蛋價在該公司會計年度第2季較一年前上漲12%。天氣不利於農作物生長，也使得雞飼料的原料玉米和大豆變貴。Cal-Maine周二盤後公布財報，獲利不如分析師預期，股價跌幅是逾一年來最大。
根據美國農業部，中西部一打大號雞蛋的價格今年初漲到1.64美元，是疫情爆發開始擾亂供應鏈並推升成本以來最高。近年來，雞蛋均價維持在接近1美元。
Cal-Maine董事長和執行長Dolph Baker表示，將藉由管理成本和提升運作效率，專注於能夠控制的部分。該公司股價周三盤中一度大跌8.4%，後來跌幅收斂，以下跌5.35%到36.25美元作收。
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