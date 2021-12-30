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貝萊德一新興市場ETF兩天頓失91% 芬蘭年金疑似退場

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
貝萊德旗下一檔新興市場ETF，在耶誕節前兩日資金大幅流出，資產規模大幅縮水91%。路透
貝萊德旗下一檔新興市場ETF，在耶誕節前兩日資金大幅流出，資產規模大幅縮水91%。路透

貝萊德集團（BlackRock）旗下一檔新興市場指數股票型基金（ ETF ），在耶誕節前兩日資金大幅流出，資產規模銳減91%，疑似跟芬蘭退休基金撤資有關。

這檔iShares ESG MSCI新興市場領袖ETF（LDEM），資產規模在全球新興市場ETF排行第二，21日資產規模為8.03億美元，但隔兩日資金迅速流出，規模縮水至6,900萬美元。根據彭博數據，這是開發中國家ETF今年來遭遇規模最大的連兩日資金出走潮。

LDEM在外流通股也驟降至120萬股，寫下歷來新低。彭博整理的資料顯示，LDEM這次資金迅速流出，只有LDEM大股東、芬蘭退休基金公司Ilmarinen可以辦到。Ilmarinen在LDEM去年2月問世時，就大手筆投資6億美元

Ilmarinen發言人不予置評。貝萊德發言人證實LDEM的資金大量流出，但拒絕進一步發表看法。

CFRA共同基金和ETF研究主管Todd Rosenbluth表示，LDEM這次撤資提醒投資人，這類減持部位發生時，ETF流動性會一夜之間枯竭，也說「新興市場今年來表現也嚴重落後」。

ETF 新興市場 芬蘭

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