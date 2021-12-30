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SK海力士宣布：完成收購英特爾NAND事業第一階段

經濟日報 / 編譯葉亭均／即時報導
SK海力士宣布完成收購英特爾NAND事業第一階段。路透
SK海力士宣布完成收購英特爾NAND事業第一階段。路透

全球第二大記憶體晶片製造商南韓SK海力士表示，在取得包括中國大陸的八國監管機構同意後，已經完成收購英特爾快閃記憶體晶片事業的第一階段。

SK海力士30日發表聲明說，將支付這樁90億美元交易中的70億美元款項。

這樁在2020年敲定的交易將讓英特爾轉而聚焦規模較小、但利潤較豐厚的 Optane記憶體事業。對SK海力士而言，這是歷來最大手筆收購案，目的是尋求提高生產NAND晶片的產能。這種晶片用於智慧手機、資料中心伺服器中的資料儲存。

SK海力士副董事長兼共同執行長朴正浩表示：「這樁收購案將代表SK海力士NAND快閃記憶體事業進入全球頂尖水準的典範轉移時刻。」

總部位於美國加州聖荷西的SK海力士子公司Solidigm將管理新收購的NAND SSD事業。

SK海力士在聲明中表示，共同執行長李錫熙將獲任命為Solidigm的執行董事長，至於英特爾前高級副總裁克魯克（Robert Crooke）將擔任Solidigm的執行長。

聲明指出，收購交易的第二階段預料將在2025年3月或之後完成，屆時將再支付剩餘20億美元，SK海力士的收購將納入英特爾NAND事業在包括智慧財產權和人力方面的剩餘資產。

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