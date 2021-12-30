市場甩疫情顧慮 美元指數清淡交投下走低 日圓貶抵115
美元周三在清淡交投下走貶，避險日圓更進一步下跌，投資人擺脫Omicron病例激增的影響，青睞風險較高貨幣。
美元指數下跌0.3%，至95.907，在北美市場開盤後轉為下跌。由於許多交易員在年底前已經休假，分析師提醒，不必過度解讀這些走勢。
歐元兌美元升值0.3%，報1.13415美元，英鎊升0.5%，報1.34875美元。
不過， 日圓兌美元觸及115.04日圓的11月底以來最低。日圓一直受到投資人風險偏好強勁打擊，但分析師表示，季末投資人資金流動也造成影響。
Jefferies全球外匯主管布Brad Bechtel在給客戶的一份報告中說：「在這樣的時期，交投非常具有技術性，短期交易員試圖在年終進行一些獲利了結。」
最近幾天，投資人風險胃口得到提振，跡象顯示Omicron變種病毒雖然導致許多國家的新增病例數創下歷史新高，但並未導致更大範圍的限制措施。周一，美國衛生部門將對無症狀感染者的建議隔離時間從之前的10天縮短至五天。
澳幣、紐元和加幣等風險敏感貨幣走高，股市漲跌互現。
盛寶銀行(Saxo Bank)分析師說：「Omicron變種繼續肆虐，但未能影響匯市，儘管全球新增病例連續二日超過100萬例。」
澳幣兌美元升0.4%，報0.72515美元，紐元兌美元升0.3%，報0.6823美元，加幣兌美元升0.2%，報1.2794加元。
土耳其里拉兌美元大跌逾6%，至約12.58里拉，進一步回吐前一周取得的巨大漲幅，因對飆升的通脹和非常規貨幣政策的擔憂持續。
比特幣尾盤下跌0.7%，報47,223美元，乙太幣跌1.6%，報3,733美元。
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