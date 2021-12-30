台積電ADR跌0.5% 較台北交易股票溢價9.73% 費半微漲

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周三（29日）跌0.53%，較台北交易股票溢價8.97%，日月光和聯電收復前一日跌幅。費半指數漲0.18%。

美股三大指數漲跌互見，道瓊工業指數和標普500指數收盤創新高，受零售業者Walgrees和Nike上揚帶動，此時投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解。

道瓊工業指數漲0.25%，或90.42點，收報36,488.63點，標普500指數漲0.14%，或6.71點，收報4793.06點，那斯達克指數跌0.1%，收報15766.21點。

台灣加權股價指數昨日漲51.47點，收報18,248.28點，台積電漲0.16%收在616元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.95 0.00 106 1.84

中華電 CHT 116.74 0.33 116.5 0.2

台積電 TSM 671.23 -0.53 616 8.97

聯電 UMC 64.48 0.09 65 -0.49

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 美股

延伸閱讀

華為擁三資源 台廠新勁敵

國產雙題材帶動 潛利大

台指期收盤上漲70點 台積電期貨漲3元

光罩 跟著台積電一起好

相關新聞

美股續漲 標普創今年第70次新高、道瓊連6日走升

美股繼續上漲，標普500指數創下今年第70次收盤紀錄。

散戶投資潮 蔓延到全球

分析師認為，散戶交易是今年全球股票需求衝上1.1兆美元主因，且這股熱潮料將延續；除了美股，散戶投資熱潮也開始擴散至其他市...

氣候變遷 重擊原物料市場

決策者和投資人就財政與貨幣政策對今年通膨的影響爭論不休，但他們可能忽略了另一個重要因素：天氣。世界各地的惡劣天氣對原物料...

標普500今年漲贏那斯達克

2021年即將結束，美國那斯達克綜合指數這一年來的表現可能落後標普500指數，這是前兩次相同情況分別發生在2016和20...

越南全年GDP增幅 寫新低

越南政府的數據顯示，該國今年全年經濟成長率放緩至2.58%，創逾30年來新低，但隨著當局自10月起逐步鬆綁防疫措施，製造...

福特市值贏通用 五年首見

美國汽車大廠福特股價今年來不斷上攻，市值也隨之水漲船高，28日收盤市值衝上將近830億美元，並為五年來首度超越競爭對手通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。