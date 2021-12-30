台積電ADR跌0.5% 較台北交易股票溢價9.73% 費半微漲

台積電ADR周三（29日）跌0.53%，較台北交易股票溢價8.97%，日月光和聯電收復前一日跌幅。費半指數漲0.18%。

美股三大指數漲跌互見，道瓊工業指數和標普500指數收盤創新高，受零售業者Walgrees和Nike上揚帶動，此時投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解。

道瓊工業指數漲0.25%，或90.42點，收報36,488.63點，標普500指數漲0.14%，或6.71點，收報4793.06點，那斯達克指數跌0.1%，收報15766.21點。

台灣加權股價指數昨日漲51.47點，收報18,248.28點，台積電漲0.16%收在616元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.95 0.00 106 1.84

中華電 CHT 116.74 0.33 116.5 0.2

台積電 TSM 671.23 -0.53 616 8.97

聯電 UMC 64.48 0.09 65 -0.49

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據