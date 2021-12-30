道瓊和標普500指數同創新高 Omicron疫情疑慮緩解

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數29日漲跌互見，道瓊工業指數和標普500指數收盤創新高，受零售業者Walgrees和Nike上揚帶動，此時投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解。路透
美股三大指數29日漲跌互見，道瓊工業指數和標普500指數收盤創新高，受零售業者Walgrees和Nike上揚帶動，此時投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解。路透

美股三大指數周三（29日）漲跌互見，道瓊工業指數和標普500指數收盤創新高，受零售業者Walgrees和Nike上揚帶動，此時投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解。

道瓊工業指數漲0.25%，或90.42點，收報36,488.63點，標普500指數漲0.14%，或6.71點，收報4793.06點，那斯達克指數跌0.1%，收報15766.21點。

道指連續第六日收漲，寫下3月初以來最長漲勢。

藥品連鎖零售商沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）和運動用品商Nike分別漲1.59%和1.42%，最新數據顯示，美國零售商的假期銷售強勁。

美國11月商品貿易逆差擴大至歷史新高，因消費品進口創紀錄，但同月出口下滑，未能延續10月的創紀錄增幅。美國耶誕購物季連續第二年受疫情和工業供應影響。

一些初步研究顯示，Omicron病例的住院風險降低，緩解部分投資人對旅行受阻的顧慮，並帶動標普500指數創新高。

在標普500指數11大類股中，能源股、消費服務股及金融股收跌。標普1500航空股指數也下跌，美國每日確診人數激增，迫使達美航空和阿拉斯加航空集團28日再度取消數百個航班。

在一般情況下，每年最後五個交易日和隔年的頭兩個交易日，稱為美股的耶誕行情。投資人也說，本周交易時間因連假而縮短，且由於成交量相對較低，每日走勢可能被誇大，不建議過分解讀每日走勢。

隨著2021年邁入尾聲，在歷史性的財政和貨幣刺激措施的推動下，美股主要指數有望連續第三年取得驚人的年度報酬率。標普500指數有望創下1999年以來最強勁的三年表現。

在供應鏈瓶頸和經濟強勁反彈導致物價飆升的情況下，明年的焦點將轉移至美國聯準會（Fed）的升息步調。

內衣品牌維多利亞的秘密勁揚逾21%，這家公司稍早宣布實施2.5億美元庫藏股計畫，並表示耶誕購物季的銷售強勁。

申報文件文顯示，特斯拉執行長馬斯克行使了所有的選擇權，意味他的賣股行動已經結束。特斯拉29日跌0.21%，全年漲幅有望達到54%。

標普 美國 美股

延伸閱讀

國泰美國ESG基金 賺永續財

她舉5例「沒台灣 世界會停止運轉」 網提：還有很多隱藏冠軍

瑞典Northvolt設電池超級工廠 創歐洲首例

誰還說LED是四大慘業》這位台灣囡仔17年磨一劍 從中國車廠吃到美國 連特斯拉也買單

相關新聞

美股續漲 標普創今年第70次新高、道瓊連6日走升

美股繼續上漲，標普500指數創下今年第70次收盤紀錄。

散戶投資潮 蔓延到全球

分析師認為，散戶交易是今年全球股票需求衝上1.1兆美元主因，且這股熱潮料將延續；除了美股，散戶投資熱潮也開始擴散至其他市...

氣候變遷 重擊原物料市場

決策者和投資人就財政與貨幣政策對今年通膨的影響爭論不休，但他們可能忽略了另一個重要因素：天氣。世界各地的惡劣天氣對原物料...

標普500今年漲贏那斯達克

2021年即將結束，美國那斯達克綜合指數這一年來的表現可能落後標普500指數，這是前兩次相同情況分別發生在2016和20...

越南全年GDP增幅 寫新低

越南政府的數據顯示，該國今年全年經濟成長率放緩至2.58%，創逾30年來新低，但隨著當局自10月起逐步鬆綁防疫措施，製造...

福特市值贏通用 五年首見

美國汽車大廠福特股價今年來不斷上攻，市值也隨之水漲船高，28日收盤市值衝上將近830億美元，並為五年來首度超越競爭對手通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。