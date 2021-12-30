道瓊和標普500指數同創新高 Omicron疫情疑慮緩解

美股三大指數周三（29日）漲跌互見，道瓊工業指數和標普500指數收盤創新高，受零售業者Walgrees和Nike上揚帶動，此時投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解。

道瓊工業指數漲0.25%，或90.42點，收報36,488.63點，標普500指數漲0.14%，或6.71點，收報4793.06點，那斯達克指數跌0.1%，收報15766.21點。

道指連續第六日收漲，寫下3月初以來最長漲勢。

藥品連鎖零售商沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）和運動用品商Nike分別漲1.59%和1.42%，最新數據顯示，美國零售商的假期銷售強勁。

美國11月商品貿易逆差擴大至歷史新高，因消費品進口創紀錄，但同月出口下滑，未能延續10月的創紀錄增幅。美國耶誕購物季連續第二年受疫情和工業供應影響。

一些初步研究顯示，Omicron病例的住院風險降低，緩解部分投資人對旅行受阻的顧慮，並帶動標普500指數創新高。

在標普500指數11大類股中，能源股、消費服務股及金融股收跌。標普1500航空股指數也下跌，美國每日確診人數激增，迫使達美航空和阿拉斯加航空集團28日再度取消數百個航班。

在一般情況下，每年最後五個交易日和隔年的頭兩個交易日，稱為美股的耶誕行情。投資人也說，本周交易時間因連假而縮短，且由於成交量相對較低，每日走勢可能被誇大，不建議過分解讀每日走勢。

隨著2021年邁入尾聲，在歷史性的財政和貨幣刺激措施的推動下，美股主要指數有望連續第三年取得驚人的年度報酬率。標普500指數有望創下1999年以來最強勁的三年表現。

在供應鏈瓶頸和經濟強勁反彈導致物價飆升的情況下，明年的焦點將轉移至美國聯準會（Fed）的升息步調。

內衣品牌維多利亞的秘密勁揚逾21%，這家公司稍早宣布實施2.5億美元庫藏股計畫，並表示耶誕購物季的銷售強勁。

申報文件文顯示，特斯拉執行長馬斯克行使了所有的選擇權，意味他的賣股行動已經結束。特斯拉29日跌0.21%，全年漲幅有望達到54%。