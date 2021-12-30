國際原油期貨上漲 美庫存降幅大於預期 黃金連二日下跌
國際原油期貨上漲，交易員同時消化美國原油庫存降幅大於預期，但美國原油產量增加的消息。因全球新冠肺炎感染人數激增，金價連續二日下跌。基本金屬漲跌互現。以下是整理自彭博的商品行情：
原油期貨上漲
西德州中級原油（WTI）原油期貨周三收盤上漲0.8%至每桶76.56美元，一度上漲近2%。原油最初的漲勢是由美國政府的油庫存報告所引發，該數據顯示，儘管美國國內原油產量升至2020年5月以來最高水準，但庫存上周減少了358萬桶。
WT完全收復11月下旬Omicron引發新一輪疫情以來的失地。儘管感染病例增多，但Omicron引發的症狀較為溫和，迄今尚未影響美國人的外出。
能源資訊署（EIA）報告也顯示，美國汽油庫存創下逾一個月最大降幅。
紐約市場2月交割的WTI原油期貨上漲58美分，結算價報每桶76.56美元； 2月交割的布蘭特原油期貨上漲29美分，報每桶79.23美元。
黃金連二漲
黃金連續二日下跌，因為投資人認為Omicron不會對全球經濟成長構成重大威脅，儘管Omicron導致全球新增Covid-19病例連續第二日超過100萬。
紐約時間下午3:19，現貨黃金下跌0.1%至每英兩1,804.80美元； 2月交割的黃金期貨下跌0.3%，結算價報1,805.80美元。現貨白銀、白金和鈀金都下跌。
倫敦時間下午5:51，銅價上漲1.2%，結算價報每噸9,680.50美元，為11月25日以來最高。 LME結束耶誕節假日休市，主要金屬漲跌互見，鋁價跌0.9%，鎳價漲1.7%。
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