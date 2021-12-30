免驚！ 根本沒有Delmicorn新變種病毒

近來歐美新冠肺炎確診人數大增，有印度專家認為，這可能是許多國家出現新的「Delmicron」惹的禍。但Delmicron是新病毒的說法，其實尚未獲得印度其他專家的採信，更沒獲得世衛組織的證實。

綜合印度媒體報導，馬哈拉什特拉邦防疫專家小組成員Shashank Joshi日前指出，Delmicron，也就是Delta和Omicron帶來兩波疫情高峰，在歐美地區導致確診病例如小海嘯般增加。隨後數家印度媒體開始提及Delmicron病毒，但全都是引述Joshi的話。進一步細看上述這段話，會發現他所謂的「Delmicron」並非指的是另一種新變種病毒，反而比較像是他自行把Delta與Omicron「合成」Delmicron一個字。印度媒體sambad english報導，Joshi本人據傳也已證實，Delmicron是Delta和Omicron兩波疫情高峰的合稱。

隨著印度對Delmicron的討論日益熱烈，其他公衛專家也趕緊出面建議，民眾不要以訛傳訛，要等待世衛組織（WHO）或美國疾病防治中心（CDC）等有公信力的機構，來證實是否真有這類變種病毒。

截至目前，在Omicron病毒之後，並未出現其他新冠病毒再次變異的消息。印度醫學研究理事會（ICMR）、印度國家防疫專家小組，也都未提及所謂的Delmicron病毒。

全印度醫學科學研究所社區醫學中心副教授沙爾夫（Harshal R Salve）向印度媒體IANS表示，目前沒有出現這種病毒。在他看來，Omicorn病毒其實也不算新病毒，「目前證據顯示，Omicorn病毒的感染力比較高一點，但引發的症狀其實更輕微。因此沒必要對此恐慌」。