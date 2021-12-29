美股2022再漲二位數？ 六種條件須到位

2021年即將落幕，美國股市全年漲幅可望超過20%、寫下連續第三年報酬率達二位數的紀錄。投資人現在關心的是，2022年可不可能保持同樣可觀的漲幅？

倫敦金融時報報導，英國個人理財雜誌「理財周報」（MoneyWeek）總編輯韋伯（Merryn Somerset Webb）認為，不無可能，但可能性相當低，因為需要許多條件都到位。

韋伯指出，2021年許多人都未料到美股會持續大漲，畢竟新冠肺炎疫情仍造成全球「滾動式封鎖」——疫苗降低重症率，但未能平息傳染潮，日子恢復正常之路斷斷續續。但在主要國家的政府大撒錢和央行寬鬆貨幣政策（超低利率和大肆印鈔）刺激下，先進經濟體國內生產毛額（GDP）強勁彈升，企業獲利也強勁成長，目前估計美國企業全年盈餘躍增43%，英企更暴增73%。

這種好運勢能否延續到2022年底？

目前看來，前景並不是一片光明。以景氣循環調整的本益比計算，美股目前估值已高，比1929年、1973年和2007年都還要高估。此外，通膨走高，央行貨幣刺激退潮，新冠變種病毒Omicron又來攪局，都提高2022年美股連續第四年交出二位數報酬率的難度。

韋伯指出，未來一年，美股若要保持二位數漲幅，必須有以下條件配合，才能支撐股價持續大漲：

一，新冠肺炎疫情從全球大流行（pandemic）減弱為可控制的地方性流行病（endemic），並從政策的焦點退為背景。這種展望不確定，但有此可能，因諸多證據指向感染Omicron的症狀較輕，且新冠口服藥不久即可望問世。

二，全球經濟復甦動能必須增強。這也有可能，畢竟企業和消費者此刻手上現金都很充裕。然而，前景也籠罩烏雲，例如美國的消費者信心和製造業信心俱降，英國第3季GDP成長率還下修至1.1%。

三，通膨率必須開始降下來。這顯然不太可能，因為能源價格仍迅速上揚，勞動力市場也仍十分緊繃。

四，主要央行找到一個辦法，在採取行動抑制通膨的同時，也不會鑄下政策大錯。韋伯表示，她不會押注央行贏。

五，企業獲利必須持續擴增（才能讓估值倍數降低一些，卻不致觸動股價大跌）。但這也令人不太樂觀，畢竟現在美企盈餘占美國GDP比率已經位於紀錄高點，成本則全面升高，美國企業稅率若是上調，就更不妙了。

六，股票相對於債券的投資報酬仍誘人。目前情況是如此，但隨著歷時十年的量化寬鬆（QE）計畫退場，「便宜資金」時代落幕，未來若長期公債殖利率開始上升，就可能輕易使資金從股市流出、轉向固定收益。

綜合以上，2022年的展望似乎有異常多種可能的排列組合，不無可能複製2021年令人刮目相看的報酬率，只是風險極高——2022很可能是健康威脅減輕，但財富威脅加劇的一年。