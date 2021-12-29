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印度開出誘人獎勵方案 力爭引英特爾設新廠

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
印度電子與資訊科技部部長韋希努推文說，晶片大廠英特爾（Intel）也許已接受印度提出的設廠獎勵方案。路透
印度電子與資訊科技部部長韋希努推文說，晶片大廠英特爾（Intel）也許已接受印度提出的設廠獎勵方案。路透

印度電子與資訊科技部（MeitY）部長韋希努推文說，晶片大廠英特爾（Intel）也許已接受印度提出的設廠獎勵方案。

他推文說：「英特爾，歡迎來到印度。」為了將印度打造成新興晶片生產中心，印度聯邦內閣表決通過規模高達100億美元的獎勵方案，盼吸引半導體和顯示器製造商前往設廠。

這個計畫的關鍵之一是提供與晶片設計有關的獎勵，例如提供50%的抵減稅額給符合條件的相關費用。MeitY也說：「計畫申請單位經認證後，這項計畫將對其資本支出提供30%的補助。」這項計畫的適用對象為，赴印度設立化合物半導體、矽光子、感測晶圓、半導體封裝測試及委外封裝測試廠者。

計畫也說：「將支持本地100家設計積體電路、晶片組、系統晶片及半導體相關設計的企業，並扶植至少20家未來五年的年營業額達150億盧比的企業。」

這個獎勵方案很誘人，但英特爾尚未確定赴印度設立新廠。英特爾發言人接受印度今日商業報專訪時說：「英特爾印度是美國以外最大的設計中心。在過去20年，我們持續投資，朝加速創新和設計工程邁進。不過，我們此時沒有設立新廠的計畫。」

印度 半導體

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