客機加強消毒新規行不通？ 美國急找中國大陸協商

中國大陸上周因應高傳染力的Omicron變種病毒，對飛入境內的客機實施更嚴格的衛生消毒新規定，導致21日達美航空飛上海的一個航班中途折返出發地西雅圖。彭博資訊說，這事件促使美中緊急協商，美方希望中國大陸能夠修正這項新規。

不便具名的美國國務院官員對彭博表示，華府正在尋求北京改變新的客機清消規定，因為全球的航空公司早已經在各航班之間執行了嚴格的消毒程序。彭博報導，目前並不清楚中國大陸新規的詳細程序，稍早時上海機場一位發言人拒絕置評。新規定適用於任何飛往中國大陸的航班。

美國航空業代表說，中國大陸的消毒新規大大增加了客機在地面停留的時間，而且大部分是重複了美國航空公司已經在兩個航班之間實施的清潔步驟。業者強調，沒有足夠的人力再來執行被要求必須增加的步驟。

達美航空21日由西雅圖飛往上海的航班，是在飛行中才得知清潔要求改變，因為考慮到要符合新規的話，需要增加的時間在營運不可行，才決定折返。達美航空發言人說，正在以每班次逐一評估的方式，派飛底特律、西雅圖兩地到上海的每周兩次航班。聯合航空則是表示，正在努力遵守新發布的清潔規定，目前該公司舊金山和上海之間的每周四個航班都沒有取消。美國航空公司說，達拉斯-沃思堡與上海之間的每周兩次航班有受影響，但未提供更多細節。