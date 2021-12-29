SpaceX的未來 仰仗巨型火箭和42,000顆衛星

SpaceX想利用星艦（Starship）火箭進行馬斯克（Elon Musk)）夢寐以求的火星飛行任務，這種太空發射載具也將構成SpaceX未來商業戰略的重要基礎。投資人認為，由星艦協助建立的衛星網路服務星鏈計畫（Starlink），最終會是SpaceX的主要營收來源。

但要將星艦設計成可重複使用的火箭，以大幅降低發射成本，困難重重。

馬斯克最近表示，星艦占用他的時間比任何其他計畫都多，而星艦與網路服務正給公司帶來重大挑戰。

星艦高160英尺、直徑30英尺，能一次裝進數百顆星鏈計畫的衛星送上軌道，比起SpaceX的獵鷹9號火箭一次只能部署幾十顆強大很多。過去兩年，美國飛安監管機構追踪SpaceX的發射，超過一半是星艦。

華爾街日報報導，SpaceX計劃未來幾年迅速加快衛星發射的步伐。它已發射大約 1,800顆星鏈衛星，活躍於20多國。美國聯邦通信委員會授權它發射約12,000顆衛星，但該公司希望至少再增加約30,000顆衛星。

馬斯克今夏在一次產業會議上表示，SpaceX可能在星鏈正式開始產生現金之前投資至少50億美元，甚至可能高達100億美元，之後還會持續投資。

他11月再推文，SpaceX還在虧損，如果發生嚴重經濟衰退，削弱了資本取得以及流動性 ，那麼破產「雖然未必，卻並非不可能」。

根據依法必須披露的文件，過去兩年，SpaceX進行的股權出售籌集超過38億美元。

SpaceX據傳為星鏈針畫制定了激進的目標，2025年訂戶數要超過4,000萬，而今夏大約有14萬。其服務費用為每月99美元，一台網路終端機索價499美元，約為製造成本的一半。

全球約有37億人尚未連網，而美國多年來一直致力改善服務欠缺地區的高速網路連線，網路服務將為星艦創造需求來源。

與此同時，星艦至少已確認一位客戶：美國太空總署（NASA）4月簽下價值29億美元的合約，要開發將太空人送回月球表面的星艦。

在致力開發星艦和星鏈的過程裡，SpaceX已建立起基於政府機關客戶和商業衛星營運商的業務。在美國聯邦政府2021財年度，SpaceX與公部門客戶簽訂的合約，價值是22億美元，高於10年前的1.95億美元。另據知情人士，SpaceX通常向私人客戶收取6,000萬至6,500萬美元的獵鷹9號發射費用。

SpaceX的估值10月已達1,000億美元，是去年夏天的兩倍。投資人說，新數據很大程度上是因為星鏈的前景，全球高速網路服務的潛在需求遠大於發射市場的規模。

顧問業者Tim Farrar認為，全球大多數地點，或者是負擔不起星鏈的費用，或者可以獲得現有寬頻供應商的服務。對於每月付得起100美元，而且寬頻服務相對較差的客戶來說，美國是全球最佳市場。

他說，「SpacX想要有能力服務美國數百萬人，必須發射數萬顆衛星，而低成本達標的唯一方法是擁有星艦。 但在另一方面，這並不一定意味市場會在那裡。」