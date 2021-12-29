快訊

糗！台鐵EMU3000型首航搭乘率逾九成 卻傳出廁所故障

遭指「發布煽動刊物」 藝人何韻詩等6名香港《立場新聞》高層被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed金融監管副主席 傳拜登考慮提名拉斯金

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
拉斯金（Sarah Bloom Raskin）傳將被美國總統拜登提名出任聯準會（Fed）金融監管副主席。 路透
拉斯金（Sarah Bloom Raskin）傳將被美國總統拜登提名出任聯準會（Fed）金融監管副主席。 路透

華爾街日報周二（28日）引述知情人士報導，美國總統拜登正在考慮提名前美國聯準會（Fed）理事拉斯金（Sarah Bloom Raskin）出任Fed負責監管金融的副主席。

拉斯金在歐巴馬政府時代亦曾任職財政部。路透指出，她可能會推動Fed在金融監管方面更加嚴格；華爾街日報也說，如果提名拉斯金，可望緩和民主黨進步派人士對鮑爾續任Fed主席的不滿。

這個副主席職位先前是由川普任命的夸利斯（Randal Quarles）擔任，他對華爾街較為友好，因而亦不受民主黨進步派人士歡迎。夸利斯10月時就已先卸任副主席，今年底理事職位也將辭掉。Fed因而有三個理事懸缺。

除了拉斯金之外，另兩位理事缺額，據了解，拜登考慮提名兩位黑人經濟學家：密西根州立大學經濟學和國際關係學教授Lisa Cook、北卡羅來納州戴維森學院教授Philip Jefferson。如果Cook的提名被確認，她將成為聯準會第一位女性黑人理事。

拉斯金畢業於哈佛大學法學院，她另擁有Amherst College的經濟學學士學位。2010年到2014年擔任Fed理事，之後出任財政部副部長。

根據聯準會以前的利率決策會議記錄，拉斯金擔任理事的四年時間，似乎傾向鴿派。但現今美國的經濟情勢，即使是Fed中最支持寬鬆政策的官員也改變態度，主要是他們擔心通膨會對美國勞工造成重大打擊。

Fed 美國

延伸閱讀

Omicron全面擴散 拜登解除非洲南部國家旅行禁令

拜登簽國防授權法 助台自我防衛

美俄會談1月登場 白宮：不會對烏克蘭置之不顧

拜登簽署國防授權法 中：反對夾帶消極涉華內容

相關新聞

對手挖牆角太厲害 蘋果以18萬美元特別股慰留工程師

為了留才，蘋果公司（Apple）向部分工程師發放不尋常的高額股票獎勵，以免他們跳槽去臉書（Facebook）母公司Met...

VR頭戴裝置Oculus耶誕熱賣？app下載量第一 助Meta漲3%

臉書母公司Meta周一（27日）股價大漲3%，主要是有跡象顯示集團旗下的虛擬實境（VR）頭戴裝置Oculus熱賣。耶誕當...

疫情主導盤勢 美股道瓊指數連升五日

美股漲跌互現，主要股指可望在今年最後一周創下歷史新高。

Fed金融監管副主席 傳拜登考慮提名拉斯金

華爾街日報周二（28日）引述知情人士報導，美國總統拜登正在考慮提名前美國聯準會（Fed）理事拉斯金（Sarah Bloo...

道瓊續漲 科技股拖累標普和那指下挫 結束連四日漲勢

美股三大指數周二（28日）漲跌互見，標普500指數盤中創新高，隨後回落，結束連續四日漲勢，投資人正權衡Omicron新冠...

日經亞洲：日汽車製造商 將在2022爲主車型配備L2自駕

據日經亞洲報導，包括豐田和馬自達在內的日本主要汽車製造商將在2022年左右爲其主要車型配備自動駕駛技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。