Fed金融監管副主席 傳拜登考慮提名拉斯金

華爾街日報周二（28日）引述知情人士報導，美國總統拜登正在考慮提名前美國聯準會（Fed）理事拉斯金（Sarah Bloom Raskin）出任Fed負責監管金融的副主席。

拉斯金在歐巴馬政府時代亦曾任職財政部。路透指出，她可能會推動Fed在金融監管方面更加嚴格；華爾街日報也說，如果提名拉斯金，可望緩和民主黨進步派人士對鮑爾續任Fed主席的不滿。

這個副主席職位先前是由川普任命的夸利斯（Randal Quarles）擔任，他對華爾街較為友好，因而亦不受民主黨進步派人士歡迎。夸利斯10月時就已先卸任副主席，今年底理事職位也將辭掉。Fed因而有三個理事懸缺。

除了拉斯金之外，另兩位理事缺額，據了解，拜登考慮提名兩位黑人經濟學家：密西根州立大學經濟學和國際關係學教授Lisa Cook、北卡羅來納州戴維森學院教授Philip Jefferson。如果Cook的提名被確認，她將成為聯準會第一位女性黑人理事。

拉斯金畢業於哈佛大學法學院，她另擁有Amherst College的經濟學學士學位。2010年到2014年擔任Fed理事，之後出任財政部副部長。

根據聯準會以前的利率決策會議記錄，拉斯金擔任理事的四年時間，似乎傾向鴿派。但現今美國的經濟情勢，即使是Fed中最支持寬鬆政策的官員也改變態度，主要是他們擔心通膨會對美國勞工造成重大打擊。